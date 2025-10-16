×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:38, 16 октября 2025

Видео с колдуньей вызвало полярные реакции дагестанских пользователей Telegram

Видео с колдуньей. 15 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutdagesttan/21108

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть комментаторов призвала к расправе над женщиной, которая по их мнению, занималась колдовством на пляже в Дагестане. Другие усомнились, что пожилая женщина действительно наводила порчу.

Видео, на котором женщина стоит на коленях на берегу моря, а рядом с ней горит небольшой огонь, появилось Telegram-канале "Тут Дагестан Махачкала Каспийск Хасавюрт Дербент". 10-секндное видео сопровождается закадровым голосом "Что она делает! Посмотрите! Больная", - говорит девушка на видео. При этом видео снято издалека, и что именно делает женщина, не видно.

"У городского пляжа женщина наводила порчу на людей, колола иголкой фотки с людьми, и сжигала их, потом увидела нас и начала нас снимать" - приводится в описании к видео сообщение подписчицы канала. На пляже какого города и когда происходили описываемые события вв сообщении не указано.

Это сообщение в Telegram-канале, у которого насчитывается 130 506 подписчиков, набрало к 16.38 мск 153 комментария.

Часть пользователей скептически отнеслись к увиденному. "Почему люди верят в этот бред? На все воля Всевышнего", - написал Renat.

"Те которые хиджаб носят никогда не поверю, чтобы порчу наносили", - прокомментировала Сабина.

"Не верьте во все это, если вы на самом деле верующие люди", - призвала Uma.

"Надо было поинтересоваться, что она делает. Их на Кавказе очень много развелось. И самое плохое, что люди обращаются к таким", - отметил А001 МР77.

Часть пользователей призвала к жестким мерам против женщины, которая по их мнению занимается колдовством, в том числе предлагались разные способы унижения и лишения жизни.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года МВД Дагестана сообщило о задержании подозреваемого в убийстве 56-летней женщины в Махачкале. Мужчина рассказал, что погибшая "вселила в него джиннов, которые омрачали его жизнь и не давали спать", и признался в совершенном 11 декабря убийстве колдуньи.

Напомним, в соседней Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, тогда были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывает их за колдовство. 

В Чечне 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
дрон над Махачкалой. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Сopilot.
22:51, 15 октября 2025
Юристы указали на риски для СМИ из-за указа Меликова
Арест директора "Каспэнергосбыта". Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Фемида Дагестана" от 15.10.25, https://t.me/Femida_Dagestana/278
20:29, 15 октября 2025
Арестован генеральный директор "Каспэнергосбыта"
Magomed Suleimanov. Photo: https://riadagestan.ru/
17:58, 15 октября 2025
Дело Магомеда Сулейманова дошло до суда
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
23:58, 14 октября 2025
Гендиректор "Каспэнергосбыта" заподозрен в хищениях средств жителей
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Муса Кавраев (справа) и Шаид Жамалдаев. 15 октября 2025 г. Фото: https://t.me/parlamentchr/11801
16 октября 2025, 15:38
Коллекция наград Кадырова пополнилась орденом для служивших в Германии военных

Elina Valtonen during a protest. Photo: https://1tv.ge/
16 октября 2025, 12:50
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за участие в протестах

At the scene. August 29, 2025. Screenshot from video https://islamnews.ru/2025/8/29/v-makhachkale-politseyskiy-stal-zhertvoy-druzhestvennogo-ognya
16 октября 2025, 10:51
Следствие признало терактом ДТП с наездом на силовика в Краснодаре

Сторонники Самвела Карапетяна у суда, 15 октября 2025 года. Кадр видео Armenia Today / YouTube
16 октября 2025, 04:41
Срок ареста Самвелу Карапетяну продлен на фоне протеста его сторонников

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше