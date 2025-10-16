Видео с колдуньей вызвало полярные реакции дагестанских пользователей Telegram

Часть комментаторов призвала к расправе над женщиной, которая по их мнению, занималась колдовством на пляже в Дагестане. Другие усомнились, что пожилая женщина действительно наводила порчу.

Видео, на котором женщина стоит на коленях на берегу моря, а рядом с ней горит небольшой огонь, появилось Telegram-канале "Тут Дагестан Махачкала Каспийск Хасавюрт Дербент". 10-секндное видео сопровождается закадровым голосом "Что она делает! Посмотрите! Больная", - говорит девушка на видео. При этом видео снято издалека, и что именно делает женщина, не видно.

"У городского пляжа женщина наводила порчу на людей, колола иголкой фотки с людьми, и сжигала их, потом увидела нас и начала нас снимать" - приводится в описании к видео сообщение подписчицы канала. На пляже какого города и когда происходили описываемые события вв сообщении не указано.

Это сообщение в Telegram-канале, у которого насчитывается 130 506 подписчиков, набрало к 16.38 мск 153 комментария.

Часть пользователей скептически отнеслись к увиденному. "Почему люди верят в этот бред? На все воля Всевышнего", - написал Renat.

"Те которые хиджаб носят никогда не поверю, чтобы порчу наносили", - прокомментировала Сабина.

"Не верьте во все это, если вы на самом деле верующие люди", - призвала Uma.

"Надо было поинтересоваться, что она делает. Их на Кавказе очень много развелось. И самое плохое, что люди обращаются к таким", - отметил А001 МР77.

Часть пользователей призвала к жестким мерам против женщины, которая по их мнению занимается колдовством, в том числе предлагались разные способы унижения и лишения жизни.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года МВД Дагестана сообщило о задержании подозреваемого в убийстве 56-летней женщины в Махачкале. Мужчина рассказал, что погибшая "вселила в него джиннов, которые омрачали его жизнь и не давали спать", и признался в совершенном 11 декабря убийстве колдуньи.

Напомним, в соседней Чечне много лет ведется кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами. Первоначально она была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году, тогда были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, но в 2019 году преследование жителей за оккультизм вновь усилилось. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывает их за колдовство.