Три бойца из Адыгеи убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Зозуля, Александр Скляренко и Сергей Мажура убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 124 бойца из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 11 октября власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 121 бойца из Адыгеи.

Администрация Майкопского района назвала имена трех убитых в военной операции на Украине бойцов, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче орденов Мужества их родным.

Ефрейтор Иван Зозуля отправился в зону военных действий в декабре 2022 года, убит 11 ноября 2024 года. Старший прапорщик, гранатометчик Александр Скляренко отправился на службу в ноябре 2023 года. Убит 10 марта 2025 года в ДНР. Контрактник Сергей Мажура отправился в зону спецоперации в мае 2024 года в должности наводчика оператора, убит 11 мая 2024 года, говорится в сообщении.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в зоне боев на Украине, достигло 124. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.