Главная   /   Лента новостей
18:29, 11 октября 2025

Два бойца из Адыгеи убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Вихор и Данила Никифоров убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми не менее 121 бойца из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 26 сентября силовики и чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 119 военных из Адыгеи. 

Алексей Вихор и Данила Никифоров убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопского района. Вихор поступил на военную службу по контракту на должность стрелка в апреле 2024 года, Данила Никифоров — на должность оператора в сентябре этого же года. Оба служили составе 7-й отдельной гвардейской мотострелковой  бригады. Алексей Вихор убит в мае 2024 года в районе населенного пункта Белогоровка. Данила Никифоров погиб в январе 2025 года у этого же населенного пункта, говорится в сообщении, в котором районные власти отчитались о передаче родным бойцов орденов Мужества.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в зоне боев на Украине, достигло 121. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

