Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Бонденков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1422 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1421 бойца из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650 Официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции 7659 бойцов с юга России, в том числе 3795 - из СКФО и 3863 - из ЮФО.

В военной операции погиб Александр Бонденков, 1989 года рождения, сообщила 13 октября в своем телеграм-канале администрация Руднянского района.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены, администрация отметила лишь, что Бонденков был убит еще 8 ноября 2024 года "при выполнении боевой задачи".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1422 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.