Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Максима Хорина, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Хорин признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Хорин "9 января 2023 г. и 1 июня 2024 г., то есть в обоих случаях в период мобилизации", в первом случае не явился на службу в воинскую часть, а во втором случае самовольно оставил место службы – другую воинскую часть. "И проживал по месту жительства в первом случае до 31 июля 2023 г., а во втором случае до 13 марта 2025 г.", - говорится в публикации.

Подсудимый "вину в совершении преступлений признал и высказал сожаление о содеянном". "Хорину по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Имя Хорина в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Максим Хорин, обвиненный по двум эпизодам части 5 статьи 337 УК РФ. Карточка обновлена сегодня, 11 октября. В ней указано, что дело было передано судье 1 октября, и на первом же заседании 8 октября был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".