Контрактник из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Лашенко убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1373 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1372 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7500 Не менее 3728 бойцов из СКФО и 3772 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит 44-летний Андрей Лашенко из Урюпинска, сообщила 29 сентября в своем телеграм-канале администрация города.

Лашенко заключил контракт в 2025 году и служил стрелком в звании рядового. "У него остался сын", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1373 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.