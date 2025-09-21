Мобилизованный из Волгоградской области убит в боях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Золотняков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1361 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к18 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1360 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб Александр Золотняков, сообщила 19 сентября на своем сайте администрация Камышинского района.

"Рядовой Золотняков 1984 года рождения, мобилизованный в 2022 году, погиб 9 сентября этого года в ходе выполнения задач специальной военной операции", - говорится в публикации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Спустя неделю министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. В декабре 2023 года суд в Майкопе, вынося приговор военному за самовольный уход из части в июне 2023 года, подчеркнул, что в тот момент частичная мобилизация не была окончена.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1361 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

