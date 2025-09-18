Военный из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Горбанев из Туапсинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 789 убитых там военных с Кубани.

Как писал "Кавказский узел", к 16 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 7404 бойцов с юга России, в том числе 778 - из Краснодарского края.

Имя очередного военного с Кубани, убитого на Украине, назвала администрация Георгиевского сельского поселения в Туапсинском районе, анонсируя похороны военного.

Евгений Горбанев, который жил в Георгиевском, сегодня, 18 сентября, будет похоронен на местном кладбище, говорится в сообщении официального Telegram-канала местной администрации. Детали биографии убитого в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 779 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.