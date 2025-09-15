×

Кавказский узел

23:05, 15 сентября 2025

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за длительное отсутствие в части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к пяти годам колонии военнослужащего из Кабардино-Балкарии, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, сообщает пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на своей странице во "ВКонтакте".

По данным суда, военный "без уважительных причин 20 августа 2024 г. в период мобилизации самовольно оставил место службы". 23 декабря 2024 года гон  "по требованию осуществлявшего его розыск сотрудника полиции прибыл в МО МВД России «Баксанский», а с 20 августа до 23 декабря 2024 г. уклонялся от прохождения военной службы", сообщает ведомство.

Военному назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режим», говорится в публикации суда. Имя подсудимого в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный – Гогов Рахим Асланович.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Показать больше