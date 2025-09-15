Боец из Камышина убит в ходе специальной военной операции

Виталий Стенькин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1335 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1334 бойца из Волгоградской области.

Камышанин Виталий Стенькин убит в ходе специальной военной операции, сообщила сегодня в своем телеграм - канале администрация Камышина. Другой информации по бойцу администрацией не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1335 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".



