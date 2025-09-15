×

17:28, 15 сентября 2025

Боец из Камышина убит в ходе специальной военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Стенькин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1335 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1334 бойца из Волгоградской области.

Камышанин Виталий Стенькин убит в ходе специальной военной операции, сообщила сегодня в своем телеграм - канале администрация Камышина. Другой информации по бойцу администрацией не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1335 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: Кавказский узел

