Избирком Дагестана оценил явку в Махачкале в 75%

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По итогам трех дней голосования в выборах депутатов Горсобрания Махачкалы проголосовали 75,02% избирателей, "Единая Россия" получила свыше 75% голосов.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля избирком Дагестана отчитался о 49% проголосовавших на муниципальных выборах избирателей. В Дагестане с 12 по 14 сентября проходили выборы депутатов первого созыва собрания депутатов Махачкалы, также новые составы представительных органов формируются в еще пяти городах и 581 поселении, в 22 селах одновременно состоялись выборы глав.

На выборах махачкалинского городского собрания основной интригой является, удастся ли партии "Новые люди" получить депутатские места, чуть потеснив представителей традиционных кандидатов из "Единой России", ЛДПР и КПРФ, указал политолог, член Центра Адама Смита Сергей Бойко.

Избирательная комиссия Дагестана озвучила предварительные итоги первых выборов депутатов Горсобрания Махачкалы. По информации комиссии, на 176 участках в республиканской столице в течение трех дней проголосовали 210 229 избирателей.

Всего в списках избирателей к окончанию голосования значились 280 238 человек. Явка на выборах в Махачкале составила, таким образом, 75,02%, передает со ссылкой на данные избиркома РИА “Дагестан”.

Абсолютное большинство получила “Единая Россия” (72,56% или 152 577 голосов). За списки партии “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” отдали голоса 11,21% избирателей (23 577 человек), КПРФ и ЛДПР получили 8,72% и 5,78% (18 331 голос и 12 150 голосов) соответственно.

За кандидатов от партии “Новые люди” проголосовали 1,60% избирателей (3 364 человек). Республиканский избирком утверждает, что не получал сообщений о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов.

