16:54, 15 сентября 2025

Избирком Дагестана оценил явку в Махачкале в 75%

На избирательном участке в Махачкале. 14 сентября 2025 г. Фото: https://dagestan.spravedlivo.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По итогам трех дней голосования в выборах депутатов Горсобрания Махачкалы проголосовали 75,02% избирателей, "Единая Россия" получила свыше 75% голосов. 

Как писал "Кавказский узел", 13 июля избирком Дагестана отчитался о 49% проголосовавших на муниципальных выборах избирателей. В Дагестане с 12 по 14 сентября проходили выборы депутатов первого созыва собрания депутатов Махачкалы, также новые составы представительных органов формируются в еще пяти городах и 581 поселении, в 22 селах одновременно состоялись выборы глав. 

На выборах махачкалинского городского собрания основной интригой является, удастся ли партии "Новые люди" получить депутатские места, чуть потеснив представителей традиционных кандидатов из "Единой России", ЛДПР и КПРФ, указал политолог, член Центра Адама Смита Сергей Бойко.

Избирательная комиссия Дагестана озвучила предварительные итоги первых выборов депутатов Горсобрания Махачкалы. По информации комиссии, на 176 участках в республиканской столице в течение трех дней проголосовали 210 229 избирателей. 

Всего в списках избирателей к окончанию голосования значились 280 238 человек. Явка на выборах в Махачкале составила, таким образом, 75,02%, передает со ссылкой на данные избиркома РИА “Дагестан”. 

Абсолютное большинство получила “Единая Россия” (72,56% или 152 577 голосов). За списки партии “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” отдали голоса 11,21% избирателей (23 577 человек), КПРФ и ЛДПР получили 8,72% и 5,78% (18 331 голос и  12 150 голосов) соответственно. 

За кандидатов от партии “Новые люди” проголосовали 1,60% избирателей (3 364 человек). Республиканский избирком утверждает, что не получал сообщений о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов.

В каких регионах СКФО и ЮФО в сентябре проходят выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор: "Кавказский узел"

