23:38, 13 сентября 2025

Муниципальные выборы в СКФО проходят под знаком борьбы за явку

Голосование в Дагестане. Скриншот фото избиркома Дагестана от 13.09.25, https://t.me/ikrd05/3116.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Избирком Дагестана отчитался о 49% проголосовавших на муниципальных выборах избирателей, на Ставрополье явка по итогам двух дней выборов - от 22% до 38%. В Чечне избирательные участки откроются 14 сентября.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

По итогам голосования предстоит распределить почти 6 тысяч депутатских мандатов. Будут сформированы новые составы представительных органов в шести городах и в 581 поселении республики. Одновременно состоятся выборы 22 глав сельских поселений, сообщал 12 сентября глава Дагестана Сергей Меликов. "В Махачкале в соответствии с принятым законом Республики Дагестан о преобразовании городского округа проходят выборы депутатов первого созыва собрания депутатов. Это важный шаг в укреплении системы местного самоуправления крупнейшего города Дагестана", - написал он в своем Telegram-канале 12 мая.

На выборах махачкалинского городского собрания основной интригой является, удастся ли партии "Новые люди" получить депутатские места, чуть потеснив представителей традиционных кандидатов из "Единой России", ЛДПР и КПРФ, указал политолог, член Центра Адама Смита Сергей Бойко.

Педагогов в Хасавюртовском районе призывают делать фотографии на участках, опубликовал "Черновик 2.0". "В пятницу не учимся из-за проведения в школе выборов. Уроки этого дня мы будем возмещать на каникулах. На выборы должны прийти все работники школы. Делайте красивые фотографии своего участия (индивидуальные, групповые). Их нужно отправить в управление и администрацию района как доказательство нашего активного участия. Они будут проходить три дня", - говорится в публикации.

Предварительная явка в Дагестане за два дня голосования на выборах в органы местного самоуправления составила 49,14%, сообщил Избирком республики.

На Ставрополье выборы проходят в Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Благодарненском, Буденновском, Грачевском, Левокумском, Минераловодском, Новоселицком, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Предгорном, Степновском, Труновском, Туркменском и Шпаковском округах, а также в Железноводске, Ессентуках, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе.

Картина среди городов региона после второго дня голосования следующая: лидер — Пятигорск (38,66%), далее идет Невинномысск (37,94%), Ессентуки (27,55%) и Ставрополь (26,47%). В Железноводске и Кисловодске показатели хуже: 25,49% и 22,03% соответственно, сообщил "Блокнот Ставрополь".

В Ставрополе избирателей подкупают купонами на дорогие призы. Организаторы предлагают заполнить часть купона и бросить в специальные урны на избирательных участках, Среди подарков обещают Айфон 16, холодильники, пауэрбанки и прочие призы, пишет Telegram-канал ОМВ | Ставрополье | КМВ | Пятигорск.

Организатор акции, если верить сайту, указанному на купоне, Ставропольский фонд поддержки и социального развития. 

В Чечне сегодня завершилось досрочное голосование на муниципальных выборах, завтра откроются участки, они будут работать лишь 14 сентября. По данным на 15.48 мск досрочно проголосовали 742 избирателя, сообщает избирком Чечни.

На выборах 2024 года комментаторы отличительной чертой голосования в Чечне считают его абсолютную предсказуемость. "С уверенностью можно предсказать две вещи. 1) Явка будет высокой. 2) Победят кандидаты в депутаты от партии "Единая Россия", - написал тогда в день голосования читатель "Кавказского узла" loren.hettinger. "Ездили вчера с друзьями по делам в Курчалоевский район, что-то спешащих на участки голосования толп граждан не наблюдалось", - написал он позднее.

Автор: "Кавказский узел"

Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

