Уроженец Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Яраш Абдулвагабов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1555 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 сентября официально признаны убитыми с начала военной операции на Украине не менее 1554 бойцов из Дагестана.

Орден Мужества передан семье погибшего участника специальной военной операции Яраша Абдулвагабова, сообщила администрация Хасавюрта в своем Telegram-канале. Орден Мужества отца прикрепили к военной форме, в которую была одета его дочь.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1555 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.