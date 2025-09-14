×

Лента новостей
21:24, 14 сентября 2025

Уроженец Дагестана убит в зоне СВО

Орден мужества убитого на СВО отца вручили его дочери. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Хасавюрта от 06.09.25, https://t.me/gohasavyurt/19101.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Яраш Абдулвагабов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1555 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 сентября официально признаны убитыми с начала военной операции на Украине не менее 1554 бойцов из Дагестана.

Орден Мужества передан семье погибшего участника специальной военной операции Яраша Абдулвагабова, сообщила администрация Хасавюрта в своем Telegram-канале. Орден Мужества отца прикрепили к военной форме, в которую была одета его дочь. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1555 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

