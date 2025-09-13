×

Кавказский узел

14:38, 13 сентября 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тельман Адильханов из Дербентского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1554 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1553 бойцов из Дагестана.

В военной операции убит Тельман Адильханов из села Рубас, сообщил 10 сентября в своем телеграм-канале глава Дербентского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1554 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Показать больше