×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:24, 14 сентября 2025

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Константин Ансимов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1334 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1333 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Константин Ансимов, 1998 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Жирновского района. Подробности биографии и гибели Ансимова в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1334 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Вадим Лесников. Фото: МКОУ СШ 31, город Петров Вал https://vk.com/public195701026?w=wall-195701026_7184
06:24, 14 сентября 2025
Контрактник из Петрова Вала убит в военной операции
Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
19:38, 13 сентября 2025
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации
БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:33, 13 сентября 2025
Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона
05:37, 13 сентября 2025
Ограничения полетов введены в аэропорту Волгограда
Виталий Вершинин. Скриншот публикации администрации Руднянского района https://t.me/moya_rudnya/1513
09:59, 12 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Муртаз Зоделава. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/170570-murtaz-zodelava-pokinul-izoliator
14 сентября 2025, 11:25
Грузинский оппозиционер Зоделава освобожден под залог

Справа - автомобиль, в котором уехали участники инцидента. Кадр видео из телеграм-канала Александра Сафронова https://t.me/redtemnik/5849
14 сентября 2025, 10:25
Наблюдатель в Краснодаре обвинила членов УИК в давлении

Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
13 сентября 2025, 19:38
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 09:33
Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше