За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

За неделю с 1 по 7 сентября 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 24 по 31 августа 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе также не было зафиксировано.

Задержания, аресты и суды по террористическим статьям

2 сентября в Волгограде сотрудники ФСБ задержали 38-летнего мужчину за поддержку действий запрещенного на территории РФ украинского военизированного националистического объединения. Против него возбуждено уголовное дело за оправдание террористической деятельности в интернете.

Суд в Ставропольском крае приговорил к условному сроку местного жителя за публичные призывы в интернете к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России предусматривает до пяти лет заключения). Согласно версии обвинения, посты в соцсетях с нецензурными выражениями относились к сотрудникам российских правоохранительных органов.

4 сентября Апелляционный суд согласился снизить на год срок заключения жителю Ингушетии Хасану Джандигову, осужденному на десять лет строгого режима. Магасский районный суд ранее приговорил Джандигова к десяти годам заключения по обвинению в пособничестве участнику незаконного вооруженного формирования - убитому в 2015 году боевику Ильясу Ведзижеву, и незаконном обороте взрывных устройств.

Суд в Махачкале арестовал на два месяца жителя Дагестана, обвиненного в хулиганстве с применением оружия после стрельбы у торгового комплекса "Этажи" в центре города. Хотя в результате инцидента 29 августа никто не пострадал, суд отметил, что обвиняемый стрелял из огнестрельного оружия в месте, где находилось большое количество людей.

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело 20-летней сочинки, обвиненной в оправдании терроризма из-за публикации в соцсети. Поводом для возбуждения дела стала запись, которую девушка опубликовала 28 марта на своей странице в соцсети. "Она поддержала теракт, совершенный в марте 2024 года в "Крокус Сити Холле"”, - утверждается в сообщении прокуратуры Краснодарского края. Расследованием дела занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Силовики задержали в Краснодаре подростка по подозрению в совершении теракта на железной дороге. 15-летнего местного жителя сотрудники Следственного комитета подозревают в совершении террористического акта. По версии силовиков, подросток поджег четыре релейных шкафа и трансформаторную подстанцию Северо-Кавказской железной дороги.

5 сентября 17-летний житель Славянска-на-Кубани обвинен в участии в деятельности террористической организации. По ходатайству следствия он отправлен под стражу, срок ареста не уточняется. По данным ведомства, подросток через мессенджер вступил в переписку человеком, предположительно находящимся на территории Украины. Несовершеннолетний расклеил на парапете вдоль набережной у Морского вокзала в Новороссийске самодельные листовки, "оправдывающие идеологию терроризма и призывающие к насильственным преступлениям".

Дагестанские следователи передали в суд уголовное дело против 25-летнего жителя Буйнакска, заподозренного в призывах к массовым беспорядкам. Согласно обвинению, в сентябре 2022 года он опубликовал в интернете комментарий с призывом для "неограниченного круга лиц к участию в массовых беспорядках, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.

В Приморье задержан мужчина, подозреваемый в убийстве милиционера в 1999 году в Ингушетии. После нападения мужчина был объявлен в федеральный розыск. Однако он дважды сменил свои анкетные данные и заменил паспорт. Спустя почти 26 лет силовики выяснили, что он отбывал наказание в колонии в Приморском крае за хранение оружия и подготовке к незаконному сбыту наркотиков с 2015 года. Мужчина этапирован в Ингушетию, ему предъявлено обвинение по статьям убийство и покушение на убийство.

