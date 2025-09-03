×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:32, 3 сентября 2025

За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 24 по 31 августа 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, с 18 по 23 августа 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано.

Стрельба в Махачкале

29 августа в Махачкале мужчина открыл стрельбу возле торгового центра. Один из участников инцидента доставлен в отдел полиции, а стрелявший был объявлен в розыск. Позже он был задержан, сообщили в полиции. По их данным, в результате стрельбы никто не пострадал.  Поводом для инцидента стал "заинтересованный" взгляд прохожего на жену стрелка.

Оружие, задержание и суды по террористическим статьям

24 августа силовики обнаружили в доме 63-летнего жителя села Санчи Кайтагского района Дагестана цех по переделке гражданского оружия в боевое, мужчина задержан. В цеху силовики нашли самодельный пистолет, запчасти для оружия, 50 патронов, различные инструменты.

25 августа ФСБ сообщило о задержании 54-летней жительницы Волгоградской области по делу о подготовке теракта в Крыму. Суд отправил ее в следственный изолятор.  Согласно версии силовиков, она приехала из Волгоградской области в Крым "по указанию украинского куратора".  Как утверждает ФСБ, женщина принесла в здание управления ФСБ по Крыму "мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону", этот предмет был передан ей неким курьером уже на полуострове. "При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте», – сообщили в ведомстве. 

25 августа суд и приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 78-летнюю пенсионерку из Ставропольского края Ларису Кузнецову по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).  Оправданием терроризма суд счет ее комментарий во "ВКонтакте" под новостью Mash о задержании Дарьи Треповой  по делу об убийстве блогера Владлена Татарского.

27 августа суд в Сочи арестовал женщину и ее совершеннолетнего сына, которые установили на свой автомобиль госномер с символикой организации, признанной экстремистской. Они также обвинены в распространении идей и призывах к участию в деятельности запрещенной организации. В их доме прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, деньги и иные предметы.

27 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда по подозрению в подготовке удара беспилотников по военному аэродрому в Энгельсе Саратовской области. По данным ФСБ, после подготовки в Киеве мужчина «по указанию куратора» приехал в Волгоград, затем выехал в Саратовскую область, где снял жилье вблизи военного аэродрома. Под видом курьера одного из сервисов доставки он планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника. Сделать это ему не удалось.

Задержан  25-летний мужчина, которого подозревают в подготовке теракта в международном аэропорту Владикавказа. По версии ФСБ, он планировал поджечь самолет на территории аэропорта Владикавказа. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и содействии терроризму

28 августа был обнаружен тайник в лесном массиве на окраине сельского поселения Аршты Сунженского района Ингушетии. Предположительно арсенал "принадлежал лидеру незаконного вооружённого формирования, который был ликвидирован в октябре 2020 года вблизи станицы Ассиновской в ЧР", сообщило региональное МВД. В схроне находились: два гранатомёта (РПГ-18 "Муха" и РПГ-22 "Нетто"), огнемёт РПО "Шмель", три мины (две ТМ-62 и одна ТМ-57), два взрывателя, пистолет ПСМ с резьбой на стволе, граната с запалом РГД-5, ствол от винтовки СКС, цинк с патронами калибра 12,7 мм и 39 отдельных патронов того же калибра. Возбуждено уголовное дело.

29 августа ростовский военный суд приговорил 37-летнего жителя города Прохладный в Кабардино-Балкарии Юрия Бойко к 17 годам лишения свободы по делу о покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации. По версии следствия, в январе 2024 года Бойко вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины и сообщил о намерениях принимать участие в боевых действиях, сообщала прокуратура по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:05, 2 сентября 2025
Житель Ставрополья признан виновным в призывах к экстремизму
21:19, 2 сентября 2025
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
20:27, 2 сентября 2025
Меликов поручил проверить чиновников из-за незаконной стройки в Верхнем Гунибе
20:21, 2 сентября 2025
Военный со Ставрополья убит в ходе СВО
18:43, 2 сентября 2025
На акции в Тбилиси задержаны 16 человек
18:42, 2 сентября 2025
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
Все события дня
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57, 3 июля 2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Специальная операция на Украине. Фото: mil ru
17:47, 16 июня 2025
6850 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
09:07, 7 июня 2025
6750 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:18, 31 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
К высокогорному озеру Зруг
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Блогеры
Фото
12:27, 2 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Кабардино-Балкарии продолжают разрушать древние курганы
Фото
15:18, 31 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
К высокогорному озеру Зруг
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
15:22, 29 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Наследственное дело. Тяжба продолжается
Фото
11:32, 25 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Конный пробег с последствиями
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
02 сентября 2025, 17:58
Защита надеется смягчить наказание для Щепихина

Красный Крест в Азербайджане. Фото: https://www.musavat.biz/ru/news/krasnyj-krest-dolzhen-pokinut-azerbajdzhan_1059751.html
02 сентября 2025, 13:49
Красный Крест закрывает офис в Азербайджане

Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
01 сентября 2025, 18:56
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах

Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
01 сентября 2025, 14:21
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше