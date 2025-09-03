За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

За неделю с 24 по 31 августа 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, с 18 по 23 августа 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано.

Стрельба в Махачкале

29 августа в Махачкале мужчина открыл стрельбу возле торгового центра. Один из участников инцидента доставлен в отдел полиции, а стрелявший был объявлен в розыск. Позже он был задержан, сообщили в полиции. По их данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Поводом для инцидента стал "заинтересованный" взгляд прохожего на жену стрелка.

Оружие, задержание и суды по террористическим статьям

24 августа силовики обнаружили в доме 63-летнего жителя села Санчи Кайтагского района Дагестана цех по переделке гражданского оружия в боевое, мужчина задержан. В цеху силовики нашли самодельный пистолет, запчасти для оружия, 50 патронов, различные инструменты.

25 августа ФСБ сообщило о задержании 54-летней жительницы Волгоградской области по делу о подготовке теракта в Крыму. Суд отправил ее в следственный изолятор. Согласно версии силовиков, она приехала из Волгоградской области в Крым "по указанию украинского куратора". Как утверждает ФСБ, женщина принесла в здание управления ФСБ по Крыму "мощное взрывное устройство, вмонтированное в икону", этот предмет был передан ей неким курьером уже на полуострове. "При осмотре в иконе обнаружено и обезврежено СВУ фугасного типа, мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте», – сообщили в ведомстве.

25 августа суд и приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 78-летнюю пенсионерку из Ставропольского края Ларису Кузнецову по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Оправданием терроризма суд счет ее комментарий во "ВКонтакте" под новостью Mash о задержании Дарьи Треповой по делу об убийстве блогера Владлена Татарского.

27 августа суд в Сочи арестовал женщину и ее совершеннолетнего сына, которые установили на свой автомобиль госномер с символикой организации, признанной экстремистской. Они также обвинены в распространении идей и призывах к участию в деятельности запрещенной организации. В их доме прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, деньги и иные предметы.

27 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда по подозрению в подготовке удара беспилотников по военному аэродрому в Энгельсе Саратовской области. По данным ФСБ, после подготовки в Киеве мужчина «по указанию куратора» приехал в Волгоград, затем выехал в Саратовскую область, где снял жилье вблизи военного аэродрома. Под видом курьера одного из сервисов доставки он планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника. Сделать это ему не удалось.

Задержан 25-летний мужчина, которого подозревают в подготовке теракта в международном аэропорту Владикавказа. По версии ФСБ, он планировал поджечь самолет на территории аэропорта Владикавказа. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и содействии терроризму

28 августа был обнаружен тайник в лесном массиве на окраине сельского поселения Аршты Сунженского района Ингушетии. Предположительно арсенал "принадлежал лидеру незаконного вооружённого формирования, который был ликвидирован в октябре 2020 года вблизи станицы Ассиновской в ЧР", сообщило региональное МВД. В схроне находились: два гранатомёта (РПГ-18 "Муха" и РПГ-22 "Нетто"), огнемёт РПО "Шмель", три мины (две ТМ-62 и одна ТМ-57), два взрывателя, пистолет ПСМ с резьбой на стволе, граната с запалом РГД-5, ствол от винтовки СКС, цинк с патронами калибра 12,7 мм и 39 отдельных патронов того же калибра. Возбуждено уголовное дело.

29 августа ростовский военный суд приговорил 37-летнего жителя города Прохладный в Кабардино-Балкарии Юрия Бойко к 17 годам лишения свободы по делу о покушении на госизмену и участии в деятельности террористической организации. По версии следствия, в январе 2024 года Бойко вступил в контакт с представителем Службы безопасности Украины и сообщил о намерениях принимать участие в боевых действиях, сообщала прокуратура по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

