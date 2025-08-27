×

Главная   /   Лента новостей
16:49, 27 августа 2025

Силовики отчитались о пресечении теракта в аэропорту Владикавказа

Аэропорт Владикавказа. Фото: Mr.Grand. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержан мужчина, который планировал поджечь самолет на территории аэропорта Владикавказа, расследуется дело о покушении на теракт, заявило ФСБ.

Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего гражданина РФ, которого подозревают в подготовке теракта в международном аэропорту Владикавказа, сообщил "Интерфакс". 

"Пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта "Владикавказ" путем поджога воздушного судна. "В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый регулярно посещал украинские радикальные телеграм-каналы о пытках и убийствах российских военнослужащих. Реализуя преступные намерения, фигурант приобрел специальное пиротехническое изделие, а также склонял сотрудника службы авиационной безопасности аэропорта к участию в диверсионно-террористической деятельности", ", - процитировало агентство сообщение пресс-службы УФСБ по Северной Осетии.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о покушении на теракт (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205) и содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1). Мужчина находится под стражей.

Как писал "Кавказский узел", в июле были заключены под стражу два 15-летних жителя Северной Осетии, обвиняемые в прохождении обучения террористической деятельности и подготовке атаки на силовиков с помощью взрывного устройства. По данным ФСБ, подростки были задержаны в Моздоке, при обыске у них найдены компоненты для кустарного производства взрывчатки. 

Автор: "Кавказский узел"

