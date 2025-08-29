×

Кавказский узел

Лента новостей
21:58, 29 августа 2025

Житель Махачкалы устроил стрельбу у торгового центра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правоохранительные органы Дагестана разыскивают мужчину, который открыл стрельбу возле торгового центра в Махачкале, в полицию доставлен второй участник конфликта. Поводом для инцидента стал “заинтересованный” взгляд прохожего на жену стрелка.

Инцидент произошел сегодня вечером возле торгового центра “Этажи”, расположенного на пересечении проспектов Гамидова и Имама Шамиля в Махачкале 

“Произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента и скрылся с места происшествия”, - сообщил официальный Telegram-канал МВД по Дагестану. 

Один из участников инцидента доставлен в отдел полиции, а стрелявший разыскивается, уточнили в ведомстве. По их данным, в результате стрельбы никто не пострадал. 

Подробности случившегося приводит в своем Telegram-канале "Криминальная хроника" глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. По ее данным, мужчине с пистолетом не понравился взгляд случайного прохожего на его супругу, которая шла рядом. 

“Мимо них прошел мужчина, взгляд которого, брошенный на женщину, не понравился кому-то из них (не то супруге, и она этим поделилась с мужем, не то самому мужу). Женщина была облачена в никаб. Несмотря на это, взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным”, - пишет она. Гариева подтверждает, что стрелявший ”никуда не попал” и пострадавших в результате инцидента нет. Оружие, предположительно, было травматическим.

Детально обстоятельства инцидента описал член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

“Муж с женой в никабе выходили из торгового центра "Этажи", другой парень заходил и супруг женщины в никабе предъявил претензию входящему парню, что он смотрел на его жену. Они поругались, вышли на улицу и подрались. Их разняли после нескольких ударов друг другу, потом женатый парень побежал к машине и вытащил травматический пистолет. Другой парень это увидел и забежал там же в здании в супермаркет "Зеленое яблоко". Женатый забежав за ним в супермаркет выстрелил в него два раза, в убегавшего. После этого охранник супермаркета попытался его схватить, но тот парень-стрелок вывернулся и сбежал - сев в машину с супругой, дал по газам”, - написал Хадулаев в своем Telegram-канале, не уточняя, был ли он лично свидетелем всех описанных событий.

Автор: "Кавказский узел"

