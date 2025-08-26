Пенсионерка со Ставрополья оштрафована за оправдание терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд счел оправданием терроризма комментарий под новостью о гибели в теракте блогера Владлена Татарского и приговорил ставропольскую пенсионерку к 320 тысячам штрафа.

Южный окружной военный суд приговорил к штрафу в 320 тысяч рублей 78-летнюю пенсионерку из Ставропольского края Ларису Кузнецову по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на представителей суда.

Дело против Кузнецовой возбудили из-за комментария во «ВКонтакте» под новостью Mash о задержании Дарьи Треповой по делу об блогера Владлена Татарского, говорится в публикации.

Приговор огласили 25 августа, как следует из карточки дела на сайте суда, ему предшествовали два заседание, проведенные с интервалом в месяц

"Кавказский узел" писал, что в отношении блогера и журналистки из Кабардино-Балкарии Залины Маршенкуловой* возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Источники сообщили, что поводом для дела стали ее высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. По версии следствия, посты об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Осенью 2024 года Минюст России внес журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову*, обвиняемую в оправдании терроризма, в реестр иноагентов, а Росфинмониторинг - в перечень террористов и экстремистов. Включение Маршенкуловой* в перечень террористов и экстремистов существенно ограничило ее в правах, в том числе относительно банковских операций и сделок с недвижимостью, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 17 апреля 2024 года стало известно, что Залина Маршенкулова* объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе. 6 августа 2024 года стало известно, что Маршенкулова* находится в международном розыске.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.