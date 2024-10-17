Правозащитники объяснили последствия для Маршенкуловой* от включения в реестр экстремистов

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Залина Маршенкулова* вела правозащитную деятельность в Москве и поэтому в Кабардино-Балкарии она малоизвестна. Включение Маршенкуловой* в перечень террористов и экстремистов существенно ограничило ее в правах, в том числе относительно банковских операций и сделок с недвижимостью, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 10 октября Росфинмониторинг внес журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову*, обвиняемую в оправдании терроризма, в перечень террористов и экстремистов.

В отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Источники сообщили, что поводом для дела стали ее высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, посты об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

В Кабардино-Балкарии правозащитница Залина Маршенкулова* не является известной, рассказал правозащитник Валерий Хатажуков. "Она жила и работала в Москве, все ее правозащитные дела были связаны с Москвой, поэтому в республике ее особо не знают", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Маршенкулову* в Кабардино-Балкарии могли бы знать, если бы ее деятельность была связана с защитой прав местных жителей, продолжил он. "Вот в этом случае про нее бы люди знали, обращались бы к ней. Но вот в этой сфере мы никогда не пересекались. А это случилось бы обязательно, если бы ее дела были связаны с защитой прав жителей Кабардино-Балкарии", – сказал он.

Маршенкулова* известна своей правозащитной деятельностью за пределами Кабардино-Балкарии, отметил также правозащитник Заур Шокуев. "Мне о ней известно из СМИ. <…> Ее работа связана за пределами республики. О ней я узнал из СМИ, что признана иноагентом <…> и в отношении нее выдвинуто обвинение", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Внесение в перечень террористов и экстремистов фактически лишает человека возможности любой финансовой активности, объяснил юрист Евгений Смирнов.

"Внесение в реестр экстремистов и террористов происходит без судебного решения, достаточно самого факта уголовного преследования. После внесения человек фактически поражается в имущественных правах – блокируются счета в банках, запрещено снимать более 10 тысяч рублей на человека, запрет на сделки с недвижимостью, будь то продажа квартиры или машины, даже трудности со вступлением в наследство. То есть человека финансово обескровливают", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Объявление в розыск по этой статье может стать причиной задержания во многих странах мира, обратил внимание юрист. "Любой розыск, международный или межгосударственный, представляет серьезные риски для человека. Многие страны продолжают сотрудничать с Россией, что делает опасным любые поездки через них разыскиваемым. Даже Интерпол может включить в свои списки преследуемых в России политических оппонентов власти, но дела против которых возбуждены по общеуголовным статьям", – сказал Смирнов.

Включение в перечень террористов и экстремистов приводит к ощутимым ограничениям. Многие страны игнорируют факт розыска, если понимают, что есть политический мотив, указала на условиях анонимности юрист Центра защиты прав человека (ЦЗПЧ) "Мемориал"*.

"В части международного розыска Россия остается участницей Интерпола. Но запросы страны на розыск проверяются в этой организации. Если розыск признают объявленным по политическим мотивам, то человека снимают с розыска. Некоторые страны отказывают в выдаче разыскиваемых правоохранительными органами РФ. Но из других выдача разыскиваемых продолжается, в первую очередь из дружественных стран", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 17 апреля стало известно, что Залина Маршенкулова* объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе. 6 августа стало известно, что Маршенкулова* находится в международном розыске, а 6 сентября Минюст России внес ее в реестр иноагентов.

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