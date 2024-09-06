Залина Маршенкулова* внесена в реестр иноагентов

06 сентября 2024, 18:03

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Минюст признал иноагентом журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову*. Она выступала против военной операции на Украине, распространяла фейки о решениях властей России, пропагандировала ЛГБТ**-отношения, пояснило ведомство свое решение.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова* объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе. 6 августа стало известно, что Маршенкулова* находится в международном розыске.

По данным источников, в отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за высказываний о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, публикации об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Залина Маршенкулова* внесена в реестр иностранных агентов, сообщило сегодня ТАСС.

Минюст России в качестве причин внесения журналистки из Кабардино- Балкарии в реестр указал то, что она "выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Также ведомство отметило, что Маршенкулова* "участвовала в мероприятии организации, признанной в России нежелательной и "призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины". "Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", - указано в сообщении на сайте Минюста.

Ранее Маршенкулова*, которая живет в Германии, сочла абсурдным предъявленное ей обвинение и связала преследование со своей политической позицией. Уголовное дело журналистки не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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* внесена в реестр иноагентов

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