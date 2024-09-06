Залина Маршенкурова. Фото: https://yeltsin.ru/news/zalina-marshenkulova-lyubaya-zhenshina-kotoraya-schitaet-sebya-lichnostyu-eto-feministka/

06 сентября 2024, 18:03

Залина Маршенкулова* внесена в реестр иноагентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст признал иноагентом журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову*. Она выступала против военной операции на Украине, распространяла фейки о решениях властей России, пропагандировала ЛГБТ**-отношения, пояснило ведомство свое решение.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова* объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе. 6 августа стало известно, что Маршенкулова* находится в международном розыске.

По данным источников, в отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за высказываний о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, публикации об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Залина Маршенкулова* внесена в реестр иностранных агентов, сообщило сегодня ТАСС.

Минюст России в качестве причин внесения журналистки из Кабардино- Балкарии в реестр указал то, что она "выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Также ведомство отметило, что Маршенкулова* "участвовала в мероприятии организации, признанной в России нежелательной и "призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины". "Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", - указано в сообщении на сайте Минюста.

Ранее Маршенкулова*, которая живет в Германии, сочла абсурдным предъявленное ей обвинение и связала преследование со своей политической позицией. Уголовное дело журналистки не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов

** ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд отказался удовлетворить жалобу Маршенкуловой* на следствие", "Залина Маршенкулова* заявила об опасениях за себя и родных", "Уроженка Баксана попросила госзащиту после угроз".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 сентября 2024, 20:34

06 сентября 2024, 19:37

  • Три бойца из Лермонтова убиты на Украине

    Александр Безруков, Виталий Сергеев и Сергей Кирин убиты в боевых действиях, сообщила глава Лермонтова. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 476 бойцов из Ставропольского края.

06 сентября 2024, 18:47

06 сентября 2024, 17:22

  • Продлен арест Эльнары Гасымовой

    Срок предварительного заключения арестованной по делу Abzas Media журналистки Эльнары Гасымовой продлен до 13 ноября. Защита считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его.

06 сентября 2024, 16:34

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи