06 августа 2024, 14:53

Маршенкулова объявлена в международный розыск

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Следствие объявило журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма, в международный розыск. 

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе.

По данным источников, в отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за высказываний о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, публикации об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Следователи объявили в международный розыск журналистку Залину Маршенкулову, обвиняемую в публичном оправдании теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщил сегодня ТАСС.

"9 апреля вынесено постановление о привлечении Маршенкуловой З. Х. в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). 17 мая 2024 года она объявлена в международный розыск", - процитировало агентство апелляционное постановление Мосгорсуда на решение об аресте обвиняемой.

Маршенкулова, которая живет в Германии, сочла абсурдным предъявленное ей обвинение и связала преследование со своей политической позицией. Уголовное дело журналистки не связано с ее участием в отстаивании прав женщин в Кабардино-Балкарии, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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Примечание:

"Суд отказался удовлетворить жалобу Маршенкуловой на следствие", "Залина Маршенкулова заявила об опасениях за себя и родных", "Уроженка Баксана попросила госзащиту после угроз".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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