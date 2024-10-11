Залина Маршенкулова* внесена в список террористов

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Росфинмониторинг внес журналистку из Кабардино-Балкарии Залину Маршенкулову*, обвиняемую в оправдании терроризма, в перечень террористов и экстремистов.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что журналистка из Кабардино-Балкарии Залина Маршенкулова* объявлена в федеральный розыск. Она обжаловала заочный арест по делу об оправдании терроризма, но Мосгорсуд оставил его в силе. 6 августа стало известно, что Маршенкулова* находится в международном розыске, а 6 сентября Минюст России внес ее в реестр иноагентов.

В отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Источники сообщили, что поводом для дела стали ее высказывания о смерти блогера Владлена Татарского, погибшего при взрыве в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля 2023 года. Однако по версии следствия, публикации об оправдании терроризма Маршенкулова опубликовала в Telegram не позднее 3 марта 2023 года, то есть за месяц до гибели Татарского.

Имя и личные данные Маршенкуловой, 38-летней уроженки Баксана, были внесены в перечень Росфинмониторинга 10 октября. Маршенкулова добавлена в перечень с галочкой о причастности к терроризму, отмечается в сообщении телеграм-бота, отслеживающего обновления списка.

Сама журналистка в своем телеграм-канале "Женская власть" не прокомментировала решение Росфинмониторинга по существу, однако опубликовала скриншот переписки с неизвестным собеседником, который делает ей комплимент по этому поводу.

Залина Маршенкулова сейчас живет в Германии, отмечает ТАСС.

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* внесена в реестр иноагентов.

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