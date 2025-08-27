×

01:33, 27 августа 2025

За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано

Схрон патронов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 18 по 23 августа 2025 года жертв в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе не было зафиксировано. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, с 11 по 17 августа 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России был убит один человек.

Оружие и боеприпасы

18 августа силовики обнаружили взрывное устройство в машине, прибывшей из Грузии. По версии ФСБ, машина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии и должна была проследовать в Краснодарский край, ее планировалось использовать для взрыва на Крымском мосту.

Схрон с боевыми патронами был найден силовиками на правом берегу реки Асса в в Сунженском районе Ингушетии. По версии МВД Ингушетии, схрон принадлежал боевику, убитому в Чечне несколько лет назад. Другие источники, связанные с силовиками, утверждают, что речь идет о Рустаме Борчашвили, который был убит при спецоперации в 2020 году.

Суды и аресты по террористическим статьям

Военный суд в Москве 19 августа заочно приговорил к шести годам колонии сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"(внесенного в реестр иностранных агентов) Сергея Давидиса, признав оправданием терроризма репост на его странице в соцсети. Также суд  на три года запретил Давидису заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов.

20 августа Военный суд в Ростове-на-Дону признал махачкалинца Гаджикурбана Исупанова виновным в финансировании террористической организации и незаконном обороте оружия и приговорил его к 11 годам колонии. По версии следствия и суда, в 2022 году подсудимый 1 октября 2022 года он, находясь в Махачкале, осуществил перевод участнику международной террористической организации денежных средств. Он также в 2024 году незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в багажнике своего автомобиля до его изъятия силовиками.

20 августа Следственным комитетом Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Магаса. Мужчина, имя которого силовиками не раскрывается, подозревается в том, что не сообщил силовикам о своем знакомом, якобы состоящем в террористической организации. По версии следствия, в марте 2023 года подозреваемому в ходе личной встречи с местным жителем «стало известно о том, что последний является активным участником международной организации, признанной террористической" и "располагая достоверными сведениям о совершенных фигурантом особо тяжких преступлениях, подозреваемый не сообщал о них правоохранителям». 

21 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Астраханской области по делу о публичных призывах к терроризму и экстремизму из-за его постов в мессенджере Telegram.  Задержанному мужчине 51 год. Согласно версии силовиков, мужчина призывал к "террористической деятельности в отношении представителя органов власти" и экстремистской деятельности.

22 августа Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Херсонской области Вячеслава Поповича к 27 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене и участии в террористической организации. По данным следствия, Попович был жителем Херсонской области и получил российский паспорт. В октябре 2023 года он поступил на службу в ВСУ, участвовал в боевых действиях в должности гранатометчика на территории ДНР и ЛНР и был пленен в мае 2024 года.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

