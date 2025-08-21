Житель Ингушетии заподозрен в недоносительстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Магасе местный житель подозревается в том, что не сообщил силовикам о своем знакомом, якобы состоящем в террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", в марте Следком Ингушетии сообщил о двух уголовных делах против жителей республики, заподозренных в недоносительстве. По информации ведомства, в августе 2024 года 20-летний житель республики узнал об активном участии своего знакомого в деятельности боевиков. Еще четверо жителей республики, двое из которых несовершеннолетние, тогда же узнали о присяге двоих своих знакомых террористической организации.

Следственным комитетом Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Магаса. Мужчина, имя которого силовиками не раскрывается, подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) 1 , - сообщает СУ СК России по Республике Ингушетия в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в марте 2023 года подозреваемому в ходе личной встречи с местным жителем "стало известно о том, что последний является активным участником международной организации, признанной террористической".

"Располагая достоверными сведениям о совершенных фигурантом особо тяжких преступлениях, подозреваемый не сообщал о них правоохранителям. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ЦПЭ МВД Ингушетии и УФСБ России по Республике Ингушетия", - заключает СУ СК России по Республике Ингушетия в своем Telegram-канале.

10 апреля 2025 года в Ингушетии были задержаны имам мечети в Назрани Мухаммад Тамасханов и имам мечети в Карабулаке Магомед Султыгов. Причиной задержания было названо якобы сокрытие ими сведений о прошении помощи со стороны Хазира Ганиева – участника боевой группировки, связанной с Амирханом Гуражевым, нападавшей на посты ДПС в республике. Против обоих имамов было возбуждено уголовное дело о недоносительстве, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова". Тамасханов обвинения отверг, Султыгов также заявил о своей невиновности. О группе Гуражева подробно рассказывает справка "Кавказского узла" о спецоперации в Карабулаке весной 2024 года.

Силовики на Северном Кавказе используют статью о недоносительстве для устрашения родственников и знакомых предполагаемых боевиков, хотя ее правовое применение возможно лишь при определенных условиях, а близкие родственники защищены конституционным правом не сообщать о преступлении.