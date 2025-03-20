Житель Ингушетии заподозрен в недоносительстве

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20-летний молодой человек подозревается в несообщении о преступлении из-за встречи с предполагаемым участником террористической организации.

По версии силовиков, в августе 2024 года подозреваемый в ходе личной встречи с местным жителем узнал, что тот является активным участником международной организации, признанной в России террористической.

"До настоящего времени подозреваемый, достоверно располагая сведениями о совершенных фигурантом особо тяжких преступлениях террористического характера, не сообщал об этом в правоохранительные органы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в релизе, опубликованном на сайте Следственного управления СКР по республике. О какой именно организации идет речь, в релизе не уточняется.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 19 марта стало известно о задержании жителя Ингушетии, который помогал скрываться участникам нападения на силовиков. По версии следствия, в своем доме он укрывал лиц, разыскиваемых за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов на территории Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания. Также мужчина предоставлял им продукты питания и оказывал транспортные услуги.

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