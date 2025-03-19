Полиция отчиталась о задержании пособника террористов в Ингушетии

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Задержан житель Ингушетии, который помогал скрываться участникам нападения на силовиков.

В Ингушетии задержан местный житель, который подозревается в оказании содействия боевикам «Исламского государства» (запрещен на территории РФ), сообщила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что подозреваемый в апреле 2023 года добровольно оказывал содействие участникам международной террористической организации “Исламское государство”. В своем доме он укрывал лиц, разыскиваемых за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов на территории Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания. Также мужчина предоставлял им продукты питания и оказывал транспортные услуги", – приводятся ее слова в Telegram-канале МВД.

На видео приложенном к публикации группа силовиков с автоматами и в бронежилетах задерживает в частном доме мужчину, его лицо скрыто.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2023 года было совершено нападение на пост ДПС "Волга 24", расположенный вблизи границы Ингушетии и Северной Осетии. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Они еще дважды вступали в перестрелки с силовиками: 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, после чего им удавалось скрыться. При этом в ходе боя в Зязиков-Юрте были убиты трое и ранены восемь силовиков, что стало наибольшими за день потерями силовиков с августа 2012 года. "Кавказский узел" подготовил справку "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года" о том, как развивались эти события.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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