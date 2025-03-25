Жители Ингушетии заподозрены в недоносительстве на террористов

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Четверо жителей Ингушетии, в том числе двое несовершеннолетних, подозреваются в том, что не сообщили о преступлениях террористического характера.

По версии следствия, в августе 2024 года подозреваемые при личной встрече с двумя жителями Ингушетии узнали о том, что те присягнули лидеру международной террористической организации. Зная о преступлениях террористического характера, они не сообщали об этом в правоохранительные органы. Ранее в отношении двух жителей республики, с которыми встречались подозреваемые, было возбуждено дело об участии в террористической организации и подготовке теракта, сообщило управление Следственного комитета по Ингушетии.

В отношении четверых жителей республики возбуждены дела по статье 205.6 УК России (несообщение о преступлении). Наказание по этой статье - до одного года лишения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 19 марта стало известно о задержании жителя Ингушетии, который помогал скрываться участникам нападения на силовиков. По версии следствия, в своем доме он укрывал лиц, разыскиваемых за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов на территории Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия – Алания. Также мужчина предоставлял им продукты питания и оказывал транспортные услуги.

20 марта стало известно, что житель Ингушетии подозревается в несообщении о преступлении из-за встречи с предполагаемым участником террористической организации.

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