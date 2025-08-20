×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
02:08, 20 августа 2025

За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек

Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 11 по 17 августа 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России был убит один человек. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, с 4 по 10 августа 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были убиты три человека

Убийство судьи

Судья Василий Ветлугин был застрелен из охотничьего карабина "Сайга" в Камышине Волгоградской области вечером 14 августа. По данным источников, связанных с силовиками, судья был застрелен на улице Советской возле здания горсуда, после чего убийца нанес ему ножевые ранения и поглумился над телом. Некоторые источники утверждают, что подозреваемый является участником боевых действий, а нападение было связано с личными мотивами.

Приговоры по террористическим статьям

11 августа Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Новошахтинска Кирилла Солонова к 14 годам заключения по делу о причастности к террористической организации и сотрудничестве с иностранцами. Солонов полностью признал свою вину. Согласно версии обвинения, Солонов изучил идеологию националистического военизированного формирования "Русский добровольческий корпус", признанного в России террористической организацией. В ноябре 2022 года, находясь в Новошахтинске, он направил на электронный адрес организации свои анкетные данные, сообщив, что готов вступить в нее и действовать в ее интересах.

12 августа Мосгорсуд по иску прокуратуры признал экстремистским материалом словарь "Ислам на Северном Кавказе" под редакцией первого зампреда Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова. Поводом для этого стала экспертиза, которая заключила, что словарь распространяет сведения о террористах. По данным источников, речь идет о Шамиле Басаеве, Мовлади Удугове и Хаттабе.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

