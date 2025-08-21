×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:46, 21 августа 2025

Житель Махачкалы осужден за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд. Фото: https://sudyrf.info/rostov-na-donu/yuzhnyy-okruzhnoy-voennyy-sud

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону признал махачкалинца Гаджикурбана Исупанова виновным в финансировании террористической организации и незаконном обороте оружия и приговорил его к 11 годам колонии.

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Махачкалы Гаджикурбана Исупанова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По версии следствия и суда, в 2022 году подсудимый в соцсети прочитал публикацию участника действующей на территории Сирии  международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в которой было объявлено о сборе денег. "1 октября 2022 года он, находясь в Махачкале, осуществил перевод участнику международной террористической организации денежных средств. В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Помимо денежного перевода, подсудимый в 2024 году незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в багажнике своего автомобиля до его изъятия силовиками, указал представитель суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело рассматривалось с марта, приговор был вынесен 20 августа.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года глава Чечни озвучил идею исключить из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившую власть в Сирии, и предложил командировать в эту страну чеченских силовиков.

Ранее стало известно, что уроженцы Дагестана Магомед-Вали Булатов и Нариман Нурмагомедов признаны виновными в переводе денег этой  террористической организации и приговорены к длительным срокам заключения.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
План строительства. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:58, 20 августа 2025
Махачкалинцы поделились опасениями в связи с планами строительства у Портовской больницы
Жители Гунибского района Дагестана. 20 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chernovik_new/4221
19:01, 20 августа 2025
Жители дагестанского села уведомили власти о митинге с требованием вернуть земли
Магомед Гаджиев (признан иноагентом).Скриншот фото https://yugsn.ru/articles/48512/conversions/9580a6ba9e4da9a3af9774cfcdc51d7c37962e61-thumb-normal-big.jpg
07:50, 20 августа 2025
Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего депутата Госдумы Гаджиева*
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Фазиль Гасымов. Фото: личная страница Фазиля Гасымова в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 августа 2025, 08:46
Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката

Пожар на предприятии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21 августа 2025, 06:51
Предприятие в Ростовской области загорелось после атаки беспилотников

Избиение силовиками посетителя ростовского клуба. 17 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/bazabazon/40210
20 августа 2025, 14:45
Следком отреагировал на избиение силовиками посетителя ростовского клуба

Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/
20 августа 2025, 10:50
Сергей Давидис осужден заочно

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше