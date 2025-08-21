Житель Махачкалы осужден за финансирование терроризма

Военный суд в Ростове-на-Дону признал махачкалинца Гаджикурбана Исупанова виновным в финансировании террористической организации и незаконном обороте оружия и приговорил его к 11 годам колонии.

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Махачкалы Гаджикурбана Исупанова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы за финансирование террористической организации, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По версии следствия и суда, в 2022 году подсудимый в соцсети прочитал публикацию участника действующей на территории Сирии международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, в которой было объявлено о сборе денег. "1 октября 2022 года он, находясь в Махачкале, осуществил перевод участнику международной террористической организации денежных средств. В соответствии с приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Помимо денежного перевода, подсудимый в 2024 году незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в багажнике своего автомобиля до его изъятия силовиками, указал представитель суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело рассматривалось с марта, приговор был вынесен 20 августа.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года глава Чечни озвучил идею исключить из списка террористических организаций группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"*, захватившую власть в Сирии, и предложил командировать в эту страну чеченских силовиков.

Ранее стало известно, что уроженцы Дагестана Магомед-Вали Булатов и Нариман Нурмагомедов признаны виновными в переводе денег этой террористической организации и приговорены к длительным срокам заключения.

