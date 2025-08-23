Ростовский суд признал жителя Херсонской области виновным в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Херсонской области Вячеслава Поповича к 27 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене и участии в террористической организации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнику украинского батальона Вячеславу Поповичу.

По данным следствия, Попович был жителем Херсонской области и получил российский паспорт. В октябре 2023 года он поступил на службу в ВСУ, участвовал в боевых действиях в должности гранатометчика на территории ДНР и ЛНР и был пленен в мае 2024 года, пишет 22 августа "Коммерсант".

Поповича признали виновным по статьям 275 (государственная измена), части 2 статьи 205.5 и статье 205.3 (участие в террористической организации) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

