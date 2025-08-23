Ростовский суд признал жителя Херсонской области виновным в госизмене
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Херсонской области Вячеслава Поповича к 27 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене и участии в террористической организации.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнику украинского батальона Вячеславу Поповичу.
По данным следствия, Попович был жителем Херсонской области и получил российский паспорт. В октябре 2023 года он поступил на службу в ВСУ, участвовал в боевых действиях в должности гранатометчика на территории ДНР и ЛНР и был пленен в мае 2024 года, пишет 22 августа "Коммерсант".
Поповича признали виновным по статьям 275 (государственная измена), части 2 статьи 205.5 и статье 205.3 (участие в террористической организации) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 августа суд приговорил жительницу Крыма Алину Грек к 15 годам колонии за подготовку поджога релейного шкафа.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.