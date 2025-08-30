Стрелявший в торговом центре в Махачкале доставлен в полицию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

35-летний житель Магарамкентского района, который устроил стрельбу в торговом центре "Этаж" в Махачкале из-за того, что другой мужчина посмотрел на его жену, доставлен в полицию.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа мужчина открыл стрельбу возле торгового центра в Махачкале. Доставлен в полицию второй участник конфликта. Поводом для инцидента стал "заинтересованный" взгляд прохожего на жену стрелка.

Мужчина, открывший стрельбу возле торгового центра в Махачкале, доставлен в полицию, сообщила 29 августа в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

По словам Гариевой, в Ленинский ОВД доставлен 35-летний житель Магарамкентского района, ему вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Представитель МВД также уточнила, что женщина, из-за взгляда на которую произошла стрельба, была одета не в никаб, а в хиджаб.

