×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:47, 27 августа 2025

Двое сочинцев арестованы за пропаганду идей экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи заключил под стражу женщину и ее совершеннолетнего сына, которые установили на свой автомобиль госномер с символикой организации, признанной экстремистской. Они также обвинены в распространении идей данной организации.

По данным следствия, в июне 38-летняя женщина и ее 21-летний сын публично распространяли информацию о работе указанной экстремистской организации среди неопределенного круга лиц с целью пропаганды идеологии и привлечения новых участников.

Он установили на свой автомобиль государственный регистрационный номер с символикой организации, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. С августа 2022 по июль 2025 женщина склоняла супруга и других граждан к участию в деятельность организации, пишет 26 августа "Кубань 24". 

Женщина и ее сын задержаны, вину они признали, их заключили под стражу. В их доме прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, деньги и иные предметы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле на две тысячи рублей был оштрафован житель Ейска за татуировки с символикой запрещенной организации.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
20:37, 26 августа 2025
1
 Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
20:01, 26 августа 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
18:33, 26 августа 2025
2
 Активистка в Новосибирске вышла на пикет в поддержку Патяевой
22:46, 25 августа 2025
Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий
Все события дня
Новости
03:46, 27 августа 2025
Волонтеры рассказали о ситуации с уборкой пляжей Тамани
Уборка мазута в Темрюкском районе Кубани. 23 июля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13777
20:50, 26 августа 2025
Власти Кубани отрицают новые выбросы мазута в течение месяца
Адлерский районный суд Сочи. Фото: https://sud-krasnodarkray.ru/sochi-adler
16:57, 26 августа 2025
Жительницы Абхазии подверглись преследованию из-за российских пособий на детей
Мусорная свалка в Сочи. Фото корреспондента "Кавказского узла"
03:56, 25 августа 2025
Сочинцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора
Дым от пожара в Новошахтинске. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Слюсаря от 24.08.25, https://t.me/Yuri_Slusar/2792?single
02:57, 25 августа 2025
Слюсарь отчитался о тушении пожара на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
26 августа 2025, 15:58
Многодетная семья из Ингушетии обвинила чиновников в проволочках со званием "Мать-героиня"

Пенсионерка со Ставрополья. Фото: https://t.me/astrapress/53287
26 августа 2025, 12:58
Пенсионерка со Ставрополья оштрафована за оправдание терроризма

Адам Кадыров (в центре) во время получения медали "Защитнику Чечни". Скриншот видео Телеграм-канал Kadyrov_95
25 августа 2025, 18:56
Коллекция наград Адама Кадырова пополнилась медалью "Защитнику Чечни"

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше