Двое сочинцев арестованы за пропаганду идей экстремистской организации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Сочи заключил под стражу женщину и ее совершеннолетнего сына, которые установили на свой автомобиль госномер с символикой организации, признанной экстремистской. Они также обвинены в распространении идей данной организации.
По данным следствия, в июне 38-летняя женщина и ее 21-летний сын публично распространяли информацию о работе указанной экстремистской организации среди неопределенного круга лиц с целью пропаганды идеологии и привлечения новых участников.
Он установили на свой автомобиль государственный регистрационный номер с символикой организации, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. С августа 2022 по июль 2025 женщина склоняла супруга и других граждан к участию в деятельность организации, пишет 26 августа "Кубань 24".
Женщина и ее сын задержаны, вину они признали, их заключили под стражу. В их доме прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, деньги и иные предметы.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле на две тысячи рублей был оштрафован житель Ейска за татуировки с символикой запрещенной организации.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.