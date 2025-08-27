Двое сочинцев арестованы за пропаганду идей экстремистской организации

Суд в Сочи заключил под стражу женщину и ее совершеннолетнего сына, которые установили на свой автомобиль госномер с символикой организации, признанной экстремистской. Они также обвинены в распространении идей данной организации.

По данным следствия, в июне 38-летняя женщина и ее 21-летний сын публично распространяли информацию о работе указанной экстремистской организации среди неопределенного круга лиц с целью пропаганды идеологии и привлечения новых участников.

Он установили на свой автомобиль государственный регистрационный номер с символикой организации, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. С августа 2022 по июль 2025 женщина склоняла супруга и других граждан к участию в деятельность организации, пишет 26 августа "Кубань 24".

Женщина и ее сын задержаны, вину они признали, их заключили под стражу. В их доме прошли обыски, изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, деньги и иные предметы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле на две тысячи рублей был оштрафован житель Ейска за татуировки с символикой запрещенной организации.