Ейчанин оштрафован за татуировки с запрещенной символикой
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На две тысячи рублей оштрафовал суд в Ейске местного жителя за татуировки с символикой, признанной запрещенной.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 54-летнего жителя Ейска задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
Поводом для задержания стали изображения татуировок с запрещенной символикой, которые тот разместил в социальных сетях, пишет 18 июля "Коммерсант".
В отношении задержанного был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), суд признал его виновным и оштрафовал на две тысячи рублей.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня на пять суток был арестован житель Абинска за публичную демонстрацию татуировки с запрещенной символикой.
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