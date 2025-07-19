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03:53, 19 июля 2025

Ейчанин оштрафован за татуировки с запрещенной символикой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На две тысячи рублей оштрафовал суд в Ейске местного жителя за татуировки с символикой, признанной запрещенной.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 54-летнего жителя Ейска задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

Поводом для задержания стали изображения татуировок с запрещенной символикой, которые тот разместил в социальных сетях, пишет 18 июля "Коммерсант".

В отношении задержанного был составлен протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), суд признал его виновным и оштрафовал на две тысячи рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня на пять суток был арестован житель Абинска за публичную демонстрацию татуировки с запрещенной символикой.

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Автор: "Кавказский узел"

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