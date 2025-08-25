Житель Дагестана задержан за переделку гражданского оружия в боевое

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики обнаружили в доме жителя села Санчи цех по переделке гражданского оружия в боевое, мужчина задержан.

Житель Кайтагского района Дагестана задержан за переделку гражданского оружия в боевое.

По данным следствия, в ходе оперативно-профилактической операции "Оружие", которую провели сотрудники МВД, УФСБ и уголовного розыска, в доме 63-летнего сельчанина был обнаружен цех, пишет 24 августа "Дагестанская правда".

В цеху силовики нашли самодельный пистолет, запчасти для оружия, 50 патронов, различные инструменты. Мужчина был доставлен в отдел.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле прошлого года в Дагестане были задержаны трое мужчин, которые переделали охолощенный пистолет под стрельбу боевыми патронами и продали его. При обыске в их автомобиле была найдены еще два таких пистолета.

