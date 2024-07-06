Трое жителей Дагестана подозреваются в переделке и продаже оружия

06 июля 2024, 03:20

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В Дагестане задержаны трое местных жителей, которые переделали охолощенный пистолет под стрельбу боевыми патронами и продали его. При обыске в их автомобиле найдены еще два таких пистолета. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении и обороту оружия.

По данным следствия, в мае задержанные нашли посредством интернет-мессенджера клиента и продали ему охолощенный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

После этого они были задержаны сотрудниками спецслужб. При обыске в их автомобиле были найдены еще два таких пистолета и патроны к ним, пишет 6 июля "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 222, пунктам "а" и "в" части 5 статьи 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 2 статьи 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 июля суд арестовал на два месяца дагестанского блогера Хаджимурада Ханова по делу о незаконном обороту оружия.

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