Жительница Сочи обвинена в оправдании теракта в "Крокусе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело молодой сочинки, обвиненной в оправдании терроризма из-за публикации в соцсети.

Обвиняемой жительнице Сочи 20 лет, ей вменяется публичное оправдание терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Поводом для возбуждения дела стала запись, которую девушка опубликовала 28 марта на своей странице в соцсети. "Она поддержала теракт, совершенный в марте 2024 года в "Крокус Сити Холле"”, - утверждается в сообщении прокуратуры Краснодарского края от 4 сентября.

Расследованием дела занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю, рассматривать дело будет Южный окружной военный суд, отметили в ведомстве.

Комментариями от обвиняемой или ее представителей относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает. В картотеке на сайте Южного окружного военного суда по состоянию на 01.50 мск нет информации о делах об оправдании терроризма, поступивших в сентябре.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта 2024 года, в результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибли 144 человека, пострадал 551.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

