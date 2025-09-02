×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:56, 2 сентября 2025

Житель Волгограда задержан за публикацию в интернете

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за оправдание террористической деятельности в интернете.

Как писал "Кавказский узел", в мае Южный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Волгоградской области, обвиненному в призывах к терроризму из-за комментариев в Telegram.

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 38-летнего мужчину за поддержку действиям запрещенного на территории РФ украинского военизированного националистического объединения. Кадры задержания подозреваемого попали на видео, сообщает издание "V1.ru".

38-летний мужчина, имя которого не раскрывается, разместил в сети интернет публикацию, где он оправдывает деятельность указанной организации, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. На видео, источником которого является УФСБ России по Волгоградской области, запечатлены кадры задержания жителя Волгограда.

Речь идёт о некой публикации в поддержку украинского вооруженного «националистического» формирования. В отношении жителя Волгограда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 прим. 2 УК РФ. Задержанному грозит штраф от трехсот тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, уточняют ведомство.

Мы обновили приложения на Android и IOS ! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:43, 2 сентября 2025
На акции в Тбилиси задержаны 16 человек
18:42, 2 сентября 2025
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
16:47, 2 сентября 2025
Туристка из Москвы пострадала при камнепаде на Эльбрусе
11:52, 2 сентября 2025
Боец со Ставрополья убит в зоне СВО
08:29, 2 сентября 2025
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
04:32, 2 сентября 2025
Пункт временного размещения открыт для жильцов поврежденных ростовских многоэтажек
Все события дня
Новости
18:42, 2 сентября 2025
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
Руслан Жадаев (справа) с детьми и его адвокат Евгений Дереза. Фото предоставлено адвокатом эксклюзивно для "Кавказского узла"
02:34, 2 сентября 2025
Односельчане помогли отцу-одиночке из Волгоградской области собрать детей в школу
Обращение жителей Городище. Скриншот: https://t.me/infoV102ru/41838
22:01, 1 сентября 2025
Жители волгоградского поселка выступили против соседства с Домом милосердия.
Аэропорт в Волгограде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:47, 1 сентября 2025
Возобновлена работа волгоградского аэропорта
00:55, 1 сентября 2025
Аэропорт Волгограда приостановил работу
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Красный Крест в Азербайджане. Фото: https://www.musavat.biz/ru/news/krasnyj-krest-dolzhen-pokinut-azerbajdzhan_1059751.html
02 сентября 2025, 13:49
Красный Крест закрывает офис в Азербайджане

Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
01 сентября 2025, 18:56
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах

Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
01 сентября 2025, 14:21
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ

Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше