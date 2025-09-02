Житель Волгограда задержан за публикацию в интернете

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В отношении волгоградца возбудили уголовное дело за оправдание террористической деятельности в интернете.

Как писал "Кавказский узел", в мае Южный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Волгоградской области, обвиненному в призывах к терроризму из-за комментариев в Telegram.

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали 38-летнего мужчину за поддержку действиям запрещенного на территории РФ украинского военизированного националистического объединения. Кадры задержания подозреваемого попали на видео, сообщает издание "V1.ru".

38-летний мужчина, имя которого не раскрывается, разместил в сети интернет публикацию, где он оправдывает деятельность указанной организации, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. На видео, источником которого является УФСБ России по Волгоградской области, запечатлены кадры задержания жителя Волгограда.

Речь идёт о некой публикации в поддержку украинского вооруженного «националистического» формирования. В отношении жителя Волгограда возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 прим. 2 УК РФ. Задержанному грозит штраф от трехсот тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, уточняют ведомство.