Житель Волгоградской области получил срок за комментарии в мессенджере

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Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Волгоградской области, обвиненному в призывах к терроризму из-за комментариев в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", житель Волгоградской области Александр Еремин был обвинен в призывах к террористической деятельности из-за комментариев в Telegram о действиях вооруженного формирования "Легион "Свобода России", признанного в России террористическим.

Южный окружной военный суд вынес приговор Александру Еремину из Волгоградской области, признав его виновным в призывах к террористической деятельности, сообщил 28 мая правозащитный проект ОВД-Инфо*.

По версии обвинения и суда, житель хутора Котовский в марте 2024 года, находясь у себя дома, публиковал в Telegram одобрительные комментарии о действиях двух украинских вооруженных подразделений, которые Россия считает террористическими организациями.

Суд приговорил Еремина к двум годам общего режима с двухлетним запретом на администрирование сайтов и публикации материалов в интернете. Комментариями осужденного или его адвоката относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

Согласно карточке дела на сайте суда, заседание по делу Александра Еремина состоялось 27 мая, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Статья о публичном оправдании или пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России), по которой осужден Еремин, предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

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