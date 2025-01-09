Комментарии в Telegram обернулись волгоградцу обвинением в поддержке терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Волгоградской области Александр Еремин опубликовал в Telegram несколько комментариев о действиях вооруженного формирования "Легион "Свобода России"*.

Согласно материалам дела, житель Волгоградской области Александр Еремин разместил в Telegram несколько комментариев в поддержку внесенного в реестр экстремистов и террористов вооруженного формирования "Легион "Свобода России", которое принимает участие в боевых действиях против российских войск на стороне Украины.

По данным источника ("Кавказский узел" готов раскрыть источник по запросу), в комментариях Еремин пожелал "Легиону "Свобода России"* успехов. Статья, вменяемая Еремину, предусматривает до семи лет заключения.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда указано, что Еремину вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Заседание по его делу запланировано на сегодня, 9 января.

Комментариев от представителей Александра Еремина относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 19 сентября 2024 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали ранее судимого волгоградца за публикации в мессенджере, усмотрев в них поддержку запрещенных террористических организаций.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр экстремистов и террористов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.