Житель Волгограда задержан по делу об оправдании терроризма

19 сентября 2024, 23:53

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Сотрудники ФСБ задержали ранее судимого волгоградца за публикации в мессенджере, усмотрев в них поддержку запрещенных террористических организаций.

Задержанному жителю Волгограда 49 лет, он ранее был судим по статье, не связанной с оправданием терроризма.

По информации силовиков, мужчина публично оправдывал деятельность террористических организаций, запрещенных на территории России, используя для этого свой аккаунт в одном из мессенджеров. Против него было возбуждено уголовное дело, сообщило со ссылкой на областное управление ФСБ информагентство V102.

Мужчине вменяется часть 2 статьи 205.2 УК России, которая предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. В сообщении спецслужбы не уточняется, какие именно запрещенные организации оправдывал волгоградец своими публикациями.

Как следует из оперативного видео, распространенного управлением ФСБ, мужчину задержали в частном домовладении вооруженные бойцы спецназа. Задержанного заковали в наручники, хотя он не оказывал сопротивления, после чего также в наручниках водворили в камеру. В доме были изъяты электронные носители информации.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает.

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