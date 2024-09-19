19 сентября 2024, 23:53

Житель Волгограда задержан по делу об оправдании терроризма

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Сотрудники ФСБ задержали ранее судимого волгоградца за публикации в мессенджере, усмотрев в них поддержку запрещенных террористических организаций. 

Задержанному жителю Волгограда 49 лет, он ранее был судим по статье, не связанной с оправданием терроризма. 

По информации силовиков, мужчина публично оправдывал деятельность террористических организаций, запрещенных на территории России, используя для этого свой аккаунт в одном из мессенджеров. Против него было возбуждено уголовное дело, сообщило со ссылкой на областное управление ФСБ информагентство V102. 

Мужчине вменяется часть 2 статьи 205.2 УК России, которая предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. В сообщении спецслужбы не уточняется, какие именно запрещенные организации оправдывал волгоградец своими публикациями. 

Как следует из оперативного видео, распространенного управлением ФСБ, мужчину задержали в частном домовладении вооруженные бойцы спецназа. Задержанного заковали в наручники, хотя он не оказывал сопротивления, после чего также в наручниках водворили в камеру. В доме были изъяты электронные носители информации. 

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Примечание:

"Блогер Ангел-Барокко приговорена к условному сроку", "Залина Маршенкулова* внесена в реестр иноагентов", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в оправдании экстремизма". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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