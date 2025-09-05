В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге

Силовики задержали в Краснодаре подростка по подозрению в совершении теракта на железной дороге.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября Краснодарский краевой суд приговорил 44-летнего Михаила Латия к 9 годам колонии строгого режима за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге. Латий искал работу – ему предложил заработать пользователь в мессенджере с ником "Николасс", который пообещал 30 тысяч рублей за поджог металлических релейных шкафов с оборудованием.

Версии о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники, комментируя приговор Мироничеву. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

Суд в столице Кубани заключил под стражу 15-летнего местного жителя, которого сотрудники Следственного комитета подозревают в совершении террористического акта. По данным силовиков, подросток поджег четыре релейных шкафа и трансформаторную подстанцию Северо-Кавказской железной дороги, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По официальной версии, подросток познакомился с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram в августе 2025 года. Собеседник предложил молодому человеку за денежное вознаграждение совершить поджоги оборудования на железной дороге. Подросток сделал зажигательную смесь и отправился на участок железной дороги в центральной части Краснодара, недалеко от главного железнодорожного вокзала и стадиона «Кубань». После совершения поджога он скрылся, оставив на месте бутылку с остатком горючей смеси. Его личность была установлена в течение короткого времени, подростка задержали, цитирует представителя «Коммерсант».

Следствие проводится по статье о тракте (часть 1 статьи 205 УК). Однако ФСБ проводит расследование «с целью квалификации деяний задержанного по статье 275 (государственная измена) УК, сообщил Центр общественных связей ведомства. По совокупности задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил ТАСС.

Напомним, что 15 августа жительница Крыма Алина Грек получила 15 лет колонии после процесса в военном суде в Ростове-на-Дону по делу о подготовке поджога релейного шкафа.