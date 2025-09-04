Житель Дагестана арестован после стрельбы в центре Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале отправил в следственный изолятор мужчину, который устроил стрельбу у входа в торговый центр “Этажи” из-за взгляда прохожего на его жену.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа мужчина открыл стрельбу возле торгового центра в Махачкале и скрылся, в полицию был доставлен второй участник конфликта. Поводом для инцидента стал "заинтересованный" взгляд прохожего на жену стрелка. Позже в МВД сообщили, что стрелявший, 35-летний житель Магарамкентского района, задержан по обвинению в хулиганстве.

Ленинский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца жителя Дагестана, обвиненного в хулиганстве с применением оружия после стрельбы у торгового комплекса “Этажи” в центре города.

Хотя в результате инцидента 29 августа никто не пострадал, суд отметил, что обвиняемый стрелял из огнестрельного оружия в месте, где находилось большое количество людей.

“Суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 октября 2025 года включительно”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала судов республики.

Вмененная мужчине статья предусматривает до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

