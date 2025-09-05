×

Кавказский узел

18:49, 5 сентября 2025

Житель Буйнакска обвинен в призывах к массовым беспорядкам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комментарий в соцсети, оставленный в сентябре 2022 года, когда в Дагестане проходили массовые акции против мобилизации, стал поводом для уголовного дела против молодого мужчины из Буйнакска.

Дагестанские следователи передали в суд уголовное дело против 25-летнего жителя Буйнакска, заподозренного в призывах к массовым беспорядкам. 

Как утверждает обвинение, в сентябре 2022 года обвиняемый опубликовал в интернете комментарий с призывом для “неограниченного круга лиц к участию в массовых беспорядках, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти”, говорится в сообщении официального Telegram-канала Следкома. 

В ведомстве не уточнили, согласился ли молодой человек с предъявленными ему обвинениями. Вменяемая ему статья (часть 3 статьи 212 УК России) предусматривает до двух лет лишения свободы или принудительных работ.

Кавказский узел" писал, что в сентябре 2024 года аналогичное обвинение с той же самой формулировкой предъявили 24-летнему жителю Хасавюрта. 

В сентябре 2022 года силовики жестко разогнали протестные акции в Махачкале против мобилизации. 25 сентября на акцию вышло от 100 до 300 человек. Силовики задержали также корреспондента "Кавказского узла" и увезли его с места акции. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови. В тот же день прошла массовая акция против мобилизации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Согласно видеозаписям, сделанным очевидцами, на акцию вышли по меньшей мере несколько десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

26 сентября 2022 года в Махачкале на главной площади вновь собрались противники мобилизации, не менее ста человек. Позднее там началась потасовка и задержания, по данным журналистов, задержано не менее 20 человек. В тот же день на акции в Хасавюрте также производились задержания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

