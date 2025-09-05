×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:51, 5 сентября 2025

Расклейка листовок обернулась для 17-летнего жителя Кубани обвинениями в терроризме

Юноша (справа) обвиняемый в участии в деятельности террористической организации. 4 сентября 2025 г. Скриншот видео судаhttps://t.me/kubansledcom/6020

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После расклейки агитационных листовок на улицах Новороссийска силовики арестовали юношу по обвинению в участии в деятельности террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Карачаево-Черкесии заподозрили активистку из Казани Гузель Касимову в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Касимову и пенсионерку со Ставрополья  Сталину Эрленбах, приехавшую в Черкесск на поиски Касимовой, задержали в ноябре 2024 года. По мнению защиты, решение суда является необоснованным, поскольку основано на предположениях, не подтвержденных ни одним документом.

Следователи предъявили обвинение 17-летнему жителю Славянска-на-Кубани в участии в деятельности террористической организации, сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. По ходатайству следствия он отправлен под стражу, срок ареста не уточняется. 

По данным ведомства, подросток через мессенджер вступил в переписку человеком, предположительно находящимся на территории Украины. Вечером 26 июля несовершеннолетний расклеил на парапете вдоль набережной у Морского вокзала в Новороссийске самодельные листовки, «оправдывающие идеологию терроризма и призывающие к насильственным преступлениям». Конкретное содержание материалов в сообщении не приводится, к какой именно террористической организации принадлежал его собеседник в мессенджере не сообщается. 

В сообщении ведомства приведен короткий ролик, на котором подросток, чье лицо скрыто, соглашается с содержанием обвинения. «Вину признаю», - говорит он.  

Отметим, что дело против подростка возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предполагающей лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Напомним, что в августе 2023 года суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч рублей Евгению Рябову, усмотрев в распространенных ею листовках дискредитацию российской армии. Позднее, в феврале 2025 года, она была приговорена к 13 годам лишения свободы, поскольку суд признал ее виновной в передаче сведений о военных объектах представителю спецслужб Украины.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Железная дорога. Фото Елены Синеок, Юга.ру
12:55, 5 сентября 2025
В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге
Девушка публикует пост. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:55, 5 сентября 2025
Жительница Сочи обвинена в оправдании теракта в "Крокусе"
Выбитые окна. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:00, 4 сентября 2025
Дома жителей Славянска-на-Кубани повреждены в результате атаки дронов
Водолаз на берегу моря в Анапе. 4 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14082
16:55, 4 сентября 2025
Оперштаб отчитался о работе водолазов у берега моря в Анапе
БПЛА в небе над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08:37, 4 сентября 2025
Атака дронов зафиксирована в трех регионах ЮФО 
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Железная дорога. Фото Елены Синеок, Юга.ру
05 сентября 2025, 12:55
В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге

БПЛА на городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 сентября 2025, 08:59
Военные насчитали 13 сбитых беспилотников в Ростовской области

Осужденный в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 сентября 2025, 12:59
Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

Жители Грозного во время встречи с мэром. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/grozmerr/4691
04 сентября 2025, 11:33
Пользователи соцсетей сочли увольнение чеченского чиновника неэффективным для решения проблем ЖКХ

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше