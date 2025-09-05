Расклейка листовок обернулась для 17-летнего жителя Кубани обвинениями в терроризме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После расклейки агитационных листовок на улицах Новороссийска силовики арестовали юношу по обвинению в участии в деятельности террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Карачаево-Черкесии заподозрили активистку из Казани Гузель Касимову в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Касимову и пенсионерку со Ставрополья Сталину Эрленбах, приехавшую в Черкесск на поиски Касимовой, задержали в ноябре 2024 года. По мнению защиты, решение суда является необоснованным, поскольку основано на предположениях, не подтвержденных ни одним документом.

Следователи предъявили обвинение 17-летнему жителю Славянска-на-Кубани в участии в деятельности террористической организации, сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. По ходатайству следствия он отправлен под стражу, срок ареста не уточняется.

По данным ведомства, подросток через мессенджер вступил в переписку человеком, предположительно находящимся на территории Украины. Вечером 26 июля несовершеннолетний расклеил на парапете вдоль набережной у Морского вокзала в Новороссийске самодельные листовки, «оправдывающие идеологию терроризма и призывающие к насильственным преступлениям». Конкретное содержание материалов в сообщении не приводится, к какой именно террористической организации принадлежал его собеседник в мессенджере не сообщается.

В сообщении ведомства приведен короткий ролик, на котором подросток, чье лицо скрыто, соглашается с содержанием обвинения. «Вину признаю», - говорит он.

Отметим, что дело против подростка возбуждено по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), предполагающей лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Напомним, что в августе 2023 года суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 30 тысяч рублей Евгению Рябову, усмотрев в распространенных ею листовках дискредитацию российской армии. Позднее, в феврале 2025 года, она была приговорена к 13 годам лишения свободы, поскольку суд признал ее виновной в передаче сведений о военных объектах представителю спецслужб Украины.