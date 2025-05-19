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21:31, 19 мая 2025

Защита обжаловала продление ареста Гузели Касимовой

Гузель Касимова. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=JZGvqwhjJJ4

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита активистки Гузели Касимовой, обвиняемой по делу о ложном сообщении о теракте, обжаловала продление ей ареста. Аргументы следствия и суда защитники сочли неподтвержденными и надуманными.

Как писал "Кавказский узел", в марте Черкесский горсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей активисток Гузели Касимовой и Сталины Эрленбах. Защита назвала действия следствия волокитой. 16 мая Черкесский горсуд продлил стражу Касимовой и Эрленбах.

Защита Гузели Касимовой обжаловала продление ей ареста, указав на голословность доводов следствия и нарушение практики Верховного суда России.

Сегодня подана апелляционная жалоба на постановление Черкесского городского суда от 16 мая 2025 года, которым срок содержания под стражей Гузели Касимовой и Сталине Эрленбах был продлен еще на 1 месяц 6 суток — до 28 июня. По мнению защиты, решение суда является незаконным и необоснованным, поскольку основано на предположениях, не подтвержденных ни одним документом.

Гузель Касимова обвиняется по ч. 3 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма, повлекшее тяжкие последствия. Вместе со Сталиной Эрленбах она была арестована в ноябре–декабре 2024 года, после чего их дело неоднократно возвращалось следствию на доработку. В частности, как следует из предыдущего постановления, 28 апреля дело, уже направленное с обвинительным заключением, было отозвано руководством следственного органа и вновь принято к производству для дополнительного расследования.

Суд продлил арест обвиняемых, сославшись на тяжесть обвинения, предполагаемый риск скрыться от следствия или продолжить преступную деятельность, говорится в постановлении Черкесского горсуда, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Однако защитники в своей жалобе указывают, что эти аргументы являются голословными: ни одно из предположений следователя не подтверждено материалами дела или приложенными документами. В частности, нет доказательств, что Касимова пыталась скрыться, влиять на свидетелей или заниматься иным противоправным поведением.

Защита ссылается на п. 1, 3, 5, 21 и 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 41 от 19.12.2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения», в котором разъясняется, что при продлении ареста суд обязан проверять доводы сторон и мотивировать свою позицию с учетом возможности применения более мягкой меры пресечения — например, домашнего ареста.

Суд первой инстанции, как указано в жалобе, проигнорировал эти стандарты и оставил доводы защиты без оценки. В связи с этим адвокаты просят Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики отменить постановление Черкесского городского суда от 16 мая и избрать Касимовой иную меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Отметим, что 11 апреля следствие по делу активисток объявило об окончании расследования, а обвиняемые были ознакомлены с материалами. Однако в тот же день документы были отозваны, и дело вернули на доследование, несмотря на это, мера пресечения была снова продлена, что вызвало критику со стороны защиты.

В настоящий момент дата рассмотрения апелляции на арест не назначена. «Это уже пятая по счету апелляция», - сообщила в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» представитель защиты.

Напомним, 21 ноября 2024 года силовики задержали приехавшую из Казани Гузель Касимову, заподозрив ее в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Ее отправили под административный арест на 10 суток, обвинив в неподчинении силовикам. При этом женщине пригрозили, что, выйдя из спецприемника, она будет задержана по уголовному делу о заведомо ложном сообщении о теракте. 1 декабря 2024 года вышедшая на свободу Касимова была вновь задержана и помещена в СИЗО.

Ее знакомая, жительница Невинномысска Сталина Эрленбах, приехала в Черкесск, чтобы найти Касимову, и пришла в полицию с заявлением об исчезновении подруги. У нее приняли заявление и отвезли к следователю, который убедил пенсионерку подписать протокол с самооговором. После этого 69-летняя женщина также была задержана, ей тоже инкриминируется часть 3 статьи 207 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу для государства).

Гузель Касимова – независимый журналист, ей 43 года, сообщила 1 декабря 2024 года "Кавказскому узлу" подруга Гузели. По ее словам, Касимова выступала в защиту экологии Казани и Татарстана, освещала проблемы незаконных застроек и нарушений прав людей.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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