Гузель Касимова арестована в Черкесске

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Черкесский городской суд отправил в СИЗО до 22 января 2025 года журналистку из Казани Гузель Касимову, обвиняемую в заведомо ложном сообщении о теракте. Защита намерена обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября силовики в Карачаево-Черкесии задержали активистку из Казани Гузель Касимову по подозрению в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Ее отправили под административный арест на 10 суток, обвинив в неподчинении силовикам. При этом силовики пригрозили женщине, что, выйдя из спецприемника поздно вечером 1 декабря, она будет задержана по уголовному делу по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). 1 декабря Касимова была задержана после выхода из спецприемника и переведена в ИВС. Ей инкриминируется заведомо ложное сообщение о теракте, срок предварительного задержания журналистки был продлен до 6 декабря.

Следствие вышло сегодня в Черкесский городской суд с ходатайством об избрании в отношении журналистки из Казани Гузель Касимовой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мотивируя свое ходатайство, следствие ссылалось на тяжесть преступления и то, что Касимова не имеет постоянной регистрации в Карачаево-Черкесии, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» представитель ее защиты.

"Избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2025 года. Ходатайство следователя было необоснованным. На вопросы защитников, касаемо доводов, изложенных ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, следователь не смог внятно ответить, ссылался лишь на тяжесть преступления и на то, что она жительница города Казани. Суду представлены исключительно положительные характеристики. Однако суд остался глух к высказанному защитниками мнению, которые просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», - рассказала защитница.

Сама Гузель Касимова принимала участие в заседании суда, сообщил адвокат. "Выступая перед судом она указала на тот факт, что сама заинтересована в скорейшем разбирательстве, скрываться не намерена, и с учетом ее ухудшающегося состояния здоровья, просила суд быть милосердным. Суд удовлетворил ходатайство следователя. Мы будем обжаловать арест», - заключил адвокат.

Адвокат Касимовой ранее сообщила, что ее подзащитная не жаловалась на условия содержания в ИВС.

После решения суда Касимову переведут в СИЗО, где уже под стражу помещена ее подруга Сталина Эрленбах, приехавшая в Черкесск в поисках Касимовой, когда она перестала выходить на связь после задержания, ранее рассказали защитники женщин.

Ранее близкие задержанных рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что Гузель Касимова является независимым журналистом, ей 43 года. Касимова выступала в защиту экологии Казани и Татарстана, а также за традиционное образование, сообщила ее подруга на условии анонимности. "Касимова неоднократно участвовала в круглых столах в Общественной палате Республики Татарстан как родитель, журналист, житель города и республики. Она выступала против введения QR-кодов в общественном транспорте [в период пандемии COVID-19], занималась вопросами незаконных застроек", - рассказывала ее подруга.

Сталине Эрленбах 69 лет, она пенсионер, проживает в городе Невинномысске Ставропольского края.

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