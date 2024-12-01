RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:23, 1 декабря 2024

Активистка из Казани пожаловалась на давление силовиков в Карачаево-Черкесии

Гузель Касимова. Кадр видео из телеграм-канала "Гузель Касимова/Мира/журналист, педагог. Казань" https://t.me/mirakorr/2526

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованная в Карачаево-Черкесии на 10 суток жительница Казани Гузель Касимова пожаловалась защитнику, что столкнулась с давлением и угрозами после задержания. О давлении силовиков сообщила и пенсионерка со Ставрополья, приехавшая в Черкесск на поиски Касимовой.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Карачаево-Черкесии заподозрили активистку из Казани Гузель Касимову в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Касимову и еще одну женщину задержали вечером 21 ноября, но лишь 23 ноября силовики подтвердили родственникам, что Касимова находится в изоляторе временного содержания.

Юрист, занимающаяся общественной защитой Касимовой, назвала задержание женщин незаконным. «Об их задержании не сообщили ни адвокату, ни родным. Спустя трое суток, которые она провела в ЦПЭ, стало известно, что на нее возбудили дело и вынесли арест на 10 суток. При этом с ней беседовали сотрудники, к ней пришел адвокат. Она пояснила, что сотрудники сразу заявили: на нее возбудят дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу для государства). Самое главное — за что? Только за то, что она говорила правду о происходящем в России, об опасности бомбежек, о том, что многие города бомбят, и призывала людей объединяться в комитеты спасения. За это ее задержали и хотят возбудить дело», - рассказала юрист, имя которой "Кавказский узел" не публикует из соображений безопасности.

Вместо того чтобы объяснить, где Гузель, саму Сталину задержали

По словам юриста, вторая задержанная Сталина Эрлинбах приехала в Черкесск, чтобы найти Касимову, поскольку та не выходила на связь. «Вместо того чтобы объяснить, где Гузель, саму Сталину задержали, и в отношении нее возбудили то же дело по статье 207.3 УК РФ. Сталина — пенсионер. Все, кто хочет что-то сделать для спасения людей, просто подвергаются давлению со стороны властей», - сказала она.

Задержанию активисток был посвящен эфир на YouTube-канале «Народная трибуна» 29 ноября. Во время трансляции на канале, который насчитывает 27 100 подписчиков, ведущая по имени Мария рассказала подписчикам о произошедшем с Касимовой и Эрлинбах. «Гузель приехала в КЧР за свой счет, чтобы предупредить людей о необходимости самоорганизовываться на случай бомбежек. Местные силовики ночью забрали ее, и про Гузель никто не знал. [...] Позже выяснилось, что она находилась в отделе ЦПЭ. Причиной задержания стало то, что Гузель предлагала людям объединиться для защиты самих себя в случае возможных бомбежек на республику. Разве это не работа местных властей - защищать жителей?» - сказала она.

Во время эфира к передаче подключалась общественный защитник задержанных, которая рассказала о визите к ним. «Вчера [28 ноября] у меня получилось попасть к Гузель в спецприемник, где она отбывает административный арест, и к Сталине в СИЗО в Черкесске. Гузель сообщила мне, что вечером 21 ноября сотрудники ЦПЭ [необоснованно] доставили ее в отдел полиции, не предъявив законных оснований и даже не объяснив причины. Ее посадили в машину без номеров. В отделе находилось восемь мужчин: один сотрудник ФСБ и семь сотрудников ЦПЭ. Первый вопрос задал сотрудник ФСБ: «Где находится Светлана Лада-Русь (Лада-Русь Светлана Михайловна признана иностранным агентом)?». Затем он спросил, кто ее курирует и спонсирует. [В ответ] на все вопросы Гузель сослалась на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет ей не свидетельствовать против себя. Это сильно разозлило сотрудников ЦПЭ, и они сказали, что она ухудшила свое положение, пообещав найти «украинский след» и посадить ее на пять лет. Всю ночь и следующее утро сотрудники ЦПЭ угрожали ей и пытались [получить] показания. Гузель пояснила, что ничего противозаконного не совершала. Ей не давали спать всю ночь; только вечером следующего дня в спецприемнике она смогла прилечь. Это пытка», - заявила юрист.

Светлана Лада-Русь (ранее Пеунова) - российский общественный деятель, писательница и кандидат психологических наук. В 2016 году ее партия «Воля» была ликвидирована по иску Минюста за распространение экстремистских материалов. В марте 2023 года Минюст включил Светлану Ладу-Русь в реестр иноагентов.

Итогом задержания Касимовой стало оформление ее по административному правонарушению за неподчинение законным требования представителя власти, сообщила общественная защитница. "Многие документы, включая протокол доставления и задержания, были составлены 22 числа задним числом — от 21 ноября. У них не было законных документов на момент, когда они ее держали. Суд признал ее виновной. Гузель заявила, что никакого сопротивления не оказывала. Паспорт она предъявила, но ей ничего не объяснили, а просто запихнули в машину и привезли в отдел", - рассказала она.

По ее словам, 1 декабря в 22.45 мск у Касимовой истекает срок административного ареста, и ее защитники опасаются, что она будет задержана после освобождения и в отношении нее возбудят новое дело. «Когда сотрудники доставили ее в спецприемник для отбытия ареста, они сказали: «1 декабря в 22:45 заканчивается твой арест, и первыми, кого ты увидишь, будем мы. Мы возбудим на тебя уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и ты сядешь», - сообщила юрист.

Текст, который она подписала, не соответствовал ее словам

Защитница рассказала и о посещении в СИЗО Сталины Эрлинбах. "Она рассказала, что вечером 22 ноября приехала в полицию с заявлением о пропаже подруги. У нее приняли заявление и отвезли к следователю, который заставил ее подписать протокол допроса. Текст, который она подписала, не соответствовал ее словам — протокол составил следователь. Согласно этому тексту, Сталина якобы гуляла с Гузель по городу, к ним подошел незнакомый мужчина, передал Гузель листовки, а та предложила Сталине распространить их за деньги, что она якобы сделала бесплатно. Сталина рассказала, что никакого мужчины не было, ей никто ничего не предлагал. Следователь объяснил, что «сейчас уже поздно, все устали, что нужно подписать, как есть, а в другой раз перепишем». Ей 69 лет, она пенсионер. Допрос проходил ночью и закончился в 12 часов ночи. Она была без очков, плохо видела текст, ей читали вслух, но она с трудом воспринимала услышанное. Она просила перенести допрос, так как чувствовала себя плохо после дороги из Невинномысска, но следователь отказался. Ему было нужно только одно — чтобы она подписала текст", - сказала защитница.

Она сочла действия силовиков принуждением Эрлинбах к самооговору и оговору Касимовой. "Я считаю, что в действиях сотрудников есть [...] принуждение к даче показаний, самооговору. Сталина ясно сказала, что этого не делала, но следователь заставил ее подписать, пользуясь ее неграмотностью", - сказала защитница в эфире YouTube-канала.

23 ноября республиканское МВД в своем телеграм-канале сообщило о задержании женщин, заявив, что они подозреваются в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. «Сотрудниками ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесии совместно с республиканским УФСБ установлено, что на территории Черкесска в общественных местах расклеены листовки с заведомо ложной информацией, содержащей сообщение о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей. Правоохранителями задержаны подозреваемые – жительница Татарстана и Ставропольского края. На основании собранных материалов Следственной частью СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Гузель Касимова приехала на Северный Кавказ к знакомой активистке, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности подруга Касимовой. «Гузель 43 года. Она работала журналистом в разных изданиях, выступала в защиту экологии города [Казани] и республики [Татарстан], а также за традиционное образование. Неоднократно Гузель участвовала в круглых столах в Общественной палате Республики Татарстан как родитель, журналист, житель города и республики. Она выступала против введения QR-кодов в общественном транспорте [в период пандемии COVID-19]», - рассказала она.

Часто она писала о людях и их проблемах

Женщина добавила, что Гузель занималась также вопросами проблем города, экологии, незаконных застроек. "Часто она писала о людях и их проблемах: как органы опеки отнимают детей, как людей лишают единственного жилья, о беспределе управляющих компаний и о нарушениях в судах. Она освещала темы, связанные с нарушением справедливости. Ее многие знают и уважают, потому что она искренне помогала простым людям, освещая их проблемы. Она писала то, о чем даже журналисты из известных изданий боялись говорить. Зачем она прибыла в КЧР, мне неизвестно. Насколько хорошо она знакома со второй задержанной, я сказать не могу", - рассказала подруга Касимовой.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:37, 1 декабря 2024
Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО
09:47, 1 декабря 2024
Сержант из Ростовской области убит на Украине
08:53, 1 декабря 2024
Военнослужащий осужден в Чечне за уклонение от службы
01:22, 1 декабря 2024
Чиновники разных уровней выразили несогласие с приостановкой евроинтеграции Грузии
00:47, 1 декабря 2024
Адвокаты сообщили о более чем 120 задержанных на акциях протеста в Грузии
00:02, 1 декабря 2024
Спецназ начал разгон акции протеста у парламента Грузии
Все события дня
Новости
Игорь Храновский и молоток судьи. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Минэкономразвития России
28 ноября 2024, 09:32
Суд конфисковал имущество Храновского и членов его семьи
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
26 ноября 2024, 06:32
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания. Фото: пресс-служба Росгвардии - https://rosguard.gov.ru/uploads/2019/11/2e5a4500_small.jpg
26 ноября 2024, 01:40
За неделю с 18 по 24 ноября в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Воркаут в Махачкале. Фото: РИА "Дагестан"
25 ноября 2024, 04:01
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни
Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru/
21 ноября 2024, 11:02
Власти признали убитыми на Украине более 5300 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Все блоги
Справочник
Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

Блогеры
Фото
13:24, 29 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Госдума отклонила законопроект, угрожавший заповедным зонам страны
Фото
14:52, 11 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Кавминводы против застройки горы Машук
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Фото
22:49, 25 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
11
Ставропольский Сталин - новый неоднозначный памятник
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Беженцы из Нагорного Карабаха. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
30 ноября 2024, 18:43
Карабахские активисты отменили протестный митинг после переговоров с властями

Силовики на площади Свободы в Тбилиси. 28 ноября 2024 года. Кадр видео Tbilisi life https://t.me/Tbilisi_life/32045
30 ноября 2024, 15:56
Следователи проверяют законность разгона митинга в Тбилиси

Акция протеста. Тбилиси, ноябрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
29 ноября 2024, 18:42
Сторонники евроинтеграции перекрыли движение у парламента Грузии

Участники акции протеста. Ноябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
29 ноября 2024, 15:46
Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Показать больше