Активистка из Казани пожаловалась на давление силовиков в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованная в Карачаево-Черкесии на 10 суток жительница Казани Гузель Касимова пожаловалась защитнику, что столкнулась с давлением и угрозами после задержания. О давлении силовиков сообщила и пенсионерка со Ставрополья, приехавшая в Черкесск на поиски Касимовой.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Карачаево-Черкесии заподозрили активистку из Казани Гузель Касимову в расклейке объявлений о готовящемся теракте. Касимову и еще одну женщину задержали вечером 21 ноября, но лишь 23 ноября силовики подтвердили родственникам, что Касимова находится в изоляторе временного содержания.

Юрист, занимающаяся общественной защитой Касимовой, назвала задержание женщин незаконным. «Об их задержании не сообщили ни адвокату, ни родным. Спустя трое суток, которые она провела в ЦПЭ, стало известно, что на нее возбудили дело и вынесли арест на 10 суток. При этом с ней беседовали сотрудники, к ней пришел адвокат. Она пояснила, что сотрудники сразу заявили: на нее возбудят дело по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, создающей угрозу для государства). Самое главное — за что? Только за то, что она говорила правду о происходящем в России, об опасности бомбежек, о том, что многие города бомбят, и призывала людей объединяться в комитеты спасения. За это ее задержали и хотят возбудить дело», - рассказала юрист, имя которой "Кавказский узел" не публикует из соображений безопасности.

Вместо того чтобы объяснить, где Гузель, саму Сталину задержали

По словам юриста, вторая задержанная Сталина Эрлинбах приехала в Черкесск, чтобы найти Касимову, поскольку та не выходила на связь. «Вместо того чтобы объяснить, где Гузель, саму Сталину задержали, и в отношении нее возбудили то же дело по статье 207.3 УК РФ. Сталина — пенсионер. Все, кто хочет что-то сделать для спасения людей, просто подвергаются давлению со стороны властей», - сказала она.

Задержанию активисток был посвящен эфир на YouTube-канале «Народная трибуна» 29 ноября. Во время трансляции на канале, который насчитывает 27 100 подписчиков, ведущая по имени Мария рассказала подписчикам о произошедшем с Касимовой и Эрлинбах. «Гузель приехала в КЧР за свой счет, чтобы предупредить людей о необходимости самоорганизовываться на случай бомбежек. Местные силовики ночью забрали ее, и про Гузель никто не знал. [...] Позже выяснилось, что она находилась в отделе ЦПЭ. Причиной задержания стало то, что Гузель предлагала людям объединиться для защиты самих себя в случае возможных бомбежек на республику. Разве это не работа местных властей - защищать жителей?» - сказала она.

Во время эфира к передаче подключалась общественный защитник задержанных, которая рассказала о визите к ним. «Вчера [28 ноября] у меня получилось попасть к Гузель в спецприемник, где она отбывает административный арест, и к Сталине в СИЗО в Черкесске. Гузель сообщила мне, что вечером 21 ноября сотрудники ЦПЭ [необоснованно] доставили ее в отдел полиции, не предъявив законных оснований и даже не объяснив причины. Ее посадили в машину без номеров. В отделе находилось восемь мужчин: один сотрудник ФСБ и семь сотрудников ЦПЭ. Первый вопрос задал сотрудник ФСБ: «Где находится Светлана Лада-Русь (Лада-Русь Светлана Михайловна признана иностранным агентом)?». Затем он спросил, кто ее курирует и спонсирует. [В ответ] на все вопросы Гузель сослалась на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет ей не свидетельствовать против себя. Это сильно разозлило сотрудников ЦПЭ, и они сказали, что она ухудшила свое положение, пообещав найти «украинский след» и посадить ее на пять лет. Всю ночь и следующее утро сотрудники ЦПЭ угрожали ей и пытались [получить] показания. Гузель пояснила, что ничего противозаконного не совершала. Ей не давали спать всю ночь; только вечером следующего дня в спецприемнике она смогла прилечь. Это пытка», - заявила юрист.

Светлана Лада-Русь (ранее Пеунова) - российский общественный деятель, писательница и кандидат психологических наук. В 2016 году ее партия «Воля» была ликвидирована по иску Минюста за распространение экстремистских материалов. В марте 2023 года Минюст включил Светлану Ладу-Русь в реестр иноагентов.

Итогом задержания Касимовой стало оформление ее по административному правонарушению за неподчинение законным требования представителя власти, сообщила общественная защитница. "Многие документы, включая протокол доставления и задержания, были составлены 22 числа задним числом — от 21 ноября. У них не было законных документов на момент, когда они ее держали. Суд признал ее виновной. Гузель заявила, что никакого сопротивления не оказывала. Паспорт она предъявила, но ей ничего не объяснили, а просто запихнули в машину и привезли в отдел", - рассказала она.

По ее словам, 1 декабря в 22.45 мск у Касимовой истекает срок административного ареста, и ее защитники опасаются, что она будет задержана после освобождения и в отношении нее возбудят новое дело. «Когда сотрудники доставили ее в спецприемник для отбытия ареста, они сказали: «1 декабря в 22:45 заканчивается твой арест, и первыми, кого ты увидишь, будем мы. Мы возбудим на тебя уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и ты сядешь», - сообщила юрист.

Текст, который она подписала, не соответствовал ее словам

Защитница рассказала и о посещении в СИЗО Сталины Эрлинбах. "Она рассказала, что вечером 22 ноября приехала в полицию с заявлением о пропаже подруги. У нее приняли заявление и отвезли к следователю, который заставил ее подписать протокол допроса. Текст, который она подписала, не соответствовал ее словам — протокол составил следователь. Согласно этому тексту, Сталина якобы гуляла с Гузель по городу, к ним подошел незнакомый мужчина, передал Гузель листовки, а та предложила Сталине распространить их за деньги, что она якобы сделала бесплатно. Сталина рассказала, что никакого мужчины не было, ей никто ничего не предлагал. Следователь объяснил, что «сейчас уже поздно, все устали, что нужно подписать, как есть, а в другой раз перепишем». Ей 69 лет, она пенсионер. Допрос проходил ночью и закончился в 12 часов ночи. Она была без очков, плохо видела текст, ей читали вслух, но она с трудом воспринимала услышанное. Она просила перенести допрос, так как чувствовала себя плохо после дороги из Невинномысска, но следователь отказался. Ему было нужно только одно — чтобы она подписала текст", - сказала защитница.

Она сочла действия силовиков принуждением Эрлинбах к самооговору и оговору Касимовой. "Я считаю, что в действиях сотрудников есть [...] принуждение к даче показаний, самооговору. Сталина ясно сказала, что этого не делала, но следователь заставил ее подписать, пользуясь ее неграмотностью", - сказала защитница в эфире YouTube-канала.

23 ноября республиканское МВД в своем телеграм-канале сообщило о задержании женщин, заявив, что они подозреваются в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. «Сотрудниками ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесии совместно с республиканским УФСБ установлено, что на территории Черкесска в общественных местах расклеены листовки с заведомо ложной информацией, содержащей сообщение о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей. Правоохранителями задержаны подозреваемые – жительница Татарстана и Ставропольского края. На основании собранных материалов Следственной частью СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Гузель Касимова приехала на Северный Кавказ к знакомой активистке, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности подруга Касимовой. «Гузель 43 года. Она работала журналистом в разных изданиях, выступала в защиту экологии города [Казани] и республики [Татарстан], а также за традиционное образование. Неоднократно Гузель участвовала в круглых столах в Общественной палате Республики Татарстан как родитель, журналист, житель города и республики. Она выступала против введения QR-кодов в общественном транспорте [в период пандемии COVID-19]», - рассказала она.

Часто она писала о людях и их проблемах

Женщина добавила, что Гузель занималась также вопросами проблем города, экологии, незаконных застроек. "Часто она писала о людях и их проблемах: как органы опеки отнимают детей, как людей лишают единственного жилья, о беспределе управляющих компаний и о нарушениях в судах. Она освещала темы, связанные с нарушением справедливости. Ее многие знают и уважают, потому что она искренне помогала простым людям, освещая их проблемы. Она писала то, о чем даже журналисты из известных изданий боялись говорить. Зачем она прибыла в КЧР, мне неизвестно. Насколько хорошо она знакома со второй задержанной, я сказать не могу", - рассказала подруга Касимовой.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.