Активистка из Казани помещена в изолятор в Карачаево-Черкесии

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Силовики в Карачаево-Черкесии заподозрили активистку из Татарстана Гузель Касимову в расклейке объявлений о готовящемся теракте.

Активистку из Татарстана Гузель Касимову и еще одну женщину задержали 21 ноября, но лишь 23 ноября силовики подтвердили родственникам женщин, что те находятся в изоляторе временного содержания, сообщил телеграм-канал "Разоблачено", который позиционируется как "канал независимых журналистов и блогеров" (23,3 тысячи подписчиков).

"Предварительно, Гузель Касимовой вменяется обвинение по части 3 ст 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Родственникам сообщили, что они могут передать женщинам предметы личной гигиены и все необходимые личные вещи", - говорится в публикации.

Гузель Касимова была задержана в Карачаевске. В последний раз она выходила на связь 21 ноября и сообщила, что находится в Центре по противодействию экстремизму. Активисты и журналисты звонили в Центр «Э», полицию и УФСБ, однако везде утверждали, что Касимова к ним не поступала, сообщает в своем телеграм-канале проект Activatica.org.

Касимова — сторонница идей возрождения СССР, она называет себя народной журналисткой, информирует "7х7 – Горизонтальная Россия" (включен в реестр иностранных агентов). Женщина в том числе выступала против строительства мусоросжигательного завода в Казани и предупреждала о возможных атаках со стороны Украины на российские города, говорится в публикации.

По данным телеграм-канала Mash Gor, Касимову отправили в изолятор временного содержания на 10 суток, ее подозревают в расклейке объявлений о готовящемся теракте в Карачаево-Черкесии.

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